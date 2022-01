Zamieszki w Kazachstanie. "Ludzie po raz pierwszy zetknęli się z czymś takim"

Prezydent zdymisjonował rząd i wprowadził na terenie całego kraju stan wyjątkowy. Do Ałmaty w piątek wkroczyły "siły pokojowe" Rosji i innych państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, której członkiem jest także Kazachstan.

W Ałmaty i innych kazachskich miastach od środy obowiązuje godzina policyjna. Mieszkańcy nie mogą opuszczać domów od godziny 23 do 7 rano. Jak mówił Żumały, wychodzą tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Jeśli muszą iść do sklepu, wybierają najbliżej położony, najlepiej między blokami, na podwórku.