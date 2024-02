Kosmodrom Bajkonur. Wielbłąd wpadł do studni

Na terenie kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie do studni wpadł wielbłąd. Zwierzę zostało wyciągnięte z opresji przez pracowników obiektu. Tamtejszy portal opublikował nagranie z tej niecodziennej akcji ratunkowej.

Na jednym z obiektów technicznych położonego w środkowej części Kazachstanu kosmodromu Bajkonur migrujący wielbłąd wpadł do studni. Uratowali go pracownicy rosyjskiego Ministerstwa ds. Nadzwyczajnych - poinformował w sobotę kazachstański portal Zakon.

"Pracownicy Specjalistycznego Zespołu Reagowania Kryzysowego nr 2 (...) rosyjskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych wyciągnęli nieszczęśnika za pomocą węży strażackich. Do incydentu doszło w jednym z obiektów technicznych kosmodromu" - poinformował portal i opublikował nagranie z wyciągania zwierzęcia.

Rosyjski kosmodrom Bajkonur. Najstarszy i największy na świecie

Zbudowany w 1955 r. kosmodrom Bajkonur jest najstarszym i największym tego typu obiektem na świecie. Zajmuje obszar o wymiarach 75 na 90 kilometrów, zaś na jego terenie ulokowane jest 11 kompleksów montażowych, dziewięć startowych oraz dwa lotniska. Kosmodrom jest własnością Kazachstanu, jednak Rosja dzierżawi terytorium potrzebne jej do działalności kosmicznej. Kosztuje ją to ponad 100 mln dolarów rocznie.

Wielbłądy w znajdującym się w Azji Centralnej Kazachstanie są hodowane jako zwierzęta gospodarskie. W sierpniu 2023 r. ich pogłowie na terytorium kraju oceniane było na 282 tys. sztuk. Są wykorzystywane jako środek transportu, z sierści produkuje się odzież, są również źródłem pożywienia - spożywa się ich mięso oraz mleko samic. Zdarza się, że wielbłądy uciekają, do studni wpadł prawdopodobnie osobnik, który zgubił się lub uciekł. W Kazachstanie dość często dochodzi do wypadków drogowych i kolejowych, gdy nie dość dobrze strzeżone zwierzęta wychodzą na drogi i torowiska. Jeżeli uda się ustalić ich właściciela, karany jest on mandatem. W styczniu portal Zakon informował o przypadku zabicia pięciu wielbłądów przez pędzący pociąg.