Blinken: rozkaz strzelania do protestujących w Kazachstanie to błędna decyzja

Sekretarz stanu USA Antony Blinken skrytykował wydany przez prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa rozkaz strzelania do protestujących. - Zdecydowanie odrzucam tę decyzję. Jest błędna i powinna być wycofana - powiedział.

W niedzielę w Kazachstanie wybuchły gwałtowne protesty , które były początkowo skierowane przeciwko wzrostowi cen paliw, a potem przybrały polityczny charakter antyrządowy. W czwartek do Kazachstanu na prośbę prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa zostały wysłane wojska Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, głównie z Rosji.

W piątek w orędziu telewizyjnym prezydent Tokajew powiedział, że wydał policji i wojsku rozkaz strzelania do "bandytów" bez ostrzeżenia. W Kazachstanie aresztowano już kilka tysięcy osób. Zginęły - według Sputnika powołującego się na ministerstwo zdrowia - 164 osoby.

Blinken: rozkaz strzelania po to, by zabić, jest błędny

O sytuacji w Kazachstanie mówił w niedzielę w wywiadzie dla stacji ABC Antony Blinken, sekretarz stanu USA. Przekazał, że Waszyngton domaga się wyjaśnień, dlaczego kazachskie władze zwróciły się do Rosji o pomoc w rozwiązaniu wewnątrzpaństwowych protestów.

Skrytykował też wydany przez Tokajewa rozkaz strzelania do protestujących. - Zdecydowanie odrzucam tę decyzję. Rozkaz strzelania po to, by zabić, jest błędny i powinien zostać wycofany - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.