Kazachowie protestują przeciwko podwyżkom cen gazu. Prezydent ogłasza stan wyjątkowy po szturmie na siedzibę burmistrza Ałmaty

Niemal we wszystkich dużych miastach Kazachstanu doszło we wtorek do starć między protestującymi przeciw podwyżkom cen paliw a policją i wojskiem. Radio Swoboda podało, że w Ałmaty zatrzymano ponad 200 osób. Próbowano tam wedrzeć się do siedziby burmistrza miasta. Policja w odpowiedzi użyła granatów hukowych i gazu łzawiącego. W nocy z wtorku na środę czasu lokalnego prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił tam oraz w obwodzie mangystauskim dwutygodniowy stan wyjątkowy.

W Kazachstanie trwają protesty w związku ze wzrostem cen gazu skroplonego, którym wielu mieszkańców tankuje samochody.

We wtorek uczestnicy protestów rozszerzyli swe żądania i domagają się obecnie odejścia z polityki szefa Rady Bezpieczeństwa kraju Nursułtana Nazarbajewa, który w ich opinii przekazał władzę prezydentowi Kasymowi-Żomartowi Tokajewowi tylko formalnie.

Agencja Reutera i AFP podały, że policja użyła granatów hukowych i gazu łzawiącego przeciwko setkom protestujących, którzy usiłowali wedrzeć się do siedziby burmistrza największego miasta kraju, Ałmaty. Serię eksplozji słyszano w pobliżu głównego placu miasta, gdzie znajduje się ratusz. Według wstępnych danych zatrzymano tam ponad 200 osób. Radio Swoboda poinformowało też o zatrzymaniu dwóch jego dziennikarzy.

Kazachska policja podczas protestu przeciwko podwyżkom cen gazu w Ałmaty PAVEL MIKHEYEV/Reuters/Forum

W stolicy, Nur-Sułtanie, duży tłum przeszedł kolumną po mieście, skandując "Stary, odejdź!". W odpowiedzi władze wprowadziły na ulice wojsko i oddziały sił specjalnych, które użyły przeciw protestującym gazu i granatów hukowych. Mimo to zebrani nie rozeszli się, próbując zająć główny plac miasta.

Wieczorem władze zaczęły blokować na terytorium całego kraju internet i sieć komórkową. Użytkownicy donosili o problemach z korzystaniem niemal ze wszystkich sieci społecznościowych, w tym Telegrama i Facebooka.

Prezydent ogłosił stan wyjątkowy w Ałmaty i w obwodzie mangystauskim

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew ogłosił w nocy z wtorku na środę czasu lokalnego dwutygodniowy stan wyjątkowy w największym mieście kraju Ałmaty oraz w obwodzie mangystauskim.

Wcześniej prezydent zapewnił, że rząd kraju nie upadnie i ostrzegł protestujących, iż apele o atakowanie budynków rządowych i wojskowych są nielegalne. - Rząd nie upadnie, ale zależy nam na wzajemnym zaufaniu i dialogu, a nie na konflikcie – oświadczył w nagraniu wideo skierowanym do narodu. Wezwał też obywateli, by nie ulegali "prowokacjom z wewnątrz i zewnątrz".

Kasym-Żomart Tokajew FELIPE TRUEBA/EPA/PAP

We wtorek wieczorem władze ogłosiły częściowe przywrócenie limitów cen na skroplony gaz (do ceny 50 tenge, czyli 46 gr za litr w obwodzie mangystauskim), ale wydaje się, że nie uspokoiło to społeczeństwa. W styczniu cena skroplonego gazu wzrosła w Kazachstanie do 120 tenge (1,12 zł) za litr, podczas gdy jeszcze na początku zeszłego roku wynosiła 38 tenge (35 gr) za litr.

Protesty w innych miastach

We wtorek protestowano też w innych miastach. W mieście Aktobe na północnym zachodzie kierowcy przerwali kordon policji i zbliżyli się do siedziby władz miejskich.

Wcześniej w Aktau na zachodzie kraju, dokąd ściągnęli także mieszkańcy sąsiednich regionów, demonstranci postawili namiot i jurtę. Początkowo domagali się obniżenia cen gazu, ale później ich żądania rozszerzyły się na wyplenienie korupcji i kumoterstwa oraz zmniejszenie bezrobocia, aż wreszcie wysunęli postulat ustąpienia rządu.

W poniedziałek w Aktau protestowało kilka tysięcy osób. Przybył do nich szef władz regionalnych, ale nie udało mu się skłonić ich do rozejścia. Wcześniej prezydent kraju Kasym-Żomart Tokajew poinformował na Twitterze, że w Aktau rozpoczęła pracę komisja rządowa, a demonstranci "powinni wykazać się odpowiedzialnością i gotowością do dialogu".

Według lokalnych mieszkańców we wtorek rano na głównym placu miasta przebywało około dwóch tysięcy osób. W nocy odbył się wiec, na którym występujący podkreślali, że to niesprawiedliwe, by ludzie musieli domagać się dostępu do gazu w bogatym w surowce kraju.

Ustąpienia rządu domagano się też w Karagandzie na wschodzie kraju.

Autor:tas, pp\mtom

Źródło: PAP, Interfax