Kiedy zakończy się misja wojskowa w Kazachstanie? Prezydent podaje termin, eksperci ostrzegają

Rosyjski generał Andriej Sierdiukow, który dowodzi misją stabilizacyjną, zapowiadał wcześniej, że ponad dwutysięczny kontyngent pozostanie w Kazachstanie "do pełnego ustabilizowania się sytuacji" w tym kraju.

Misja wojskowa w Kazachstanie. Kiedy się zakończy?

- W obliczu chaosu, który zapanował zwłaszcza na południu kraju - w tym w największym i najbogatszym Ałmaty - wprowadzenie tych sił było postrzegane raczej z ulgą. Widzieliśmy wszyscy te obrazki - spalenie akimatu (siedziby lokalnych władz - red.), grabieże, pogromy. Z punktu widzenia mieszkańców były to wydarzenia, które zagrażają ich bezpośredniemu bezpieczeństwu – mówi Gaziz Abiszew, kazachski analityk.

Jak dodaje, "protesty i ich skala, a także - od pewnego momentu brutalność - stały się zaskoczeniem dla aparatu siłowego i pokazały jego niezdolność do adekwatnego reagowania". - Myślę, że oczekiwanie społeczne jest takie, że gdy zadania postawione przed kontyngentem ODKB zostaną wykonane, siły te opuszczą Kazachstan - powiedział Abiszew.

USA chcą wycofania wojsk "na pierwsze żądanie władz" Kazachstanu

Podczas gdy władze w Kazachstanie mówią o spisku i planach przewrotu sterowanymi z zagranicy, a także o "20 tysiącach, uzbrojonych bojowników", którzy mieli zaatakować kluczowe obiekty, także w stolicy, zachodni eksperci widzieli w kierowanej przez Moskwę "misji pokojowej" także element geopolitycznej rozgrywki, która może doprowadzić do dłuższego pozostania na terenie Kazachstanu rosyjskich wojsk.

Operacja ODKB w Kazachstanie

Na prośbę prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa 6 stycznia do Kazachstanu przybył ponad dwutysięczny kontyngent wojsk z Rosji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu i Białorusi. Według zapowiedzi siły te mają m.in. zapewnić ochronę kluczowych obiektów administracyjnych i wojskowych.

Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB, pol. OUBZ) to utworzony po rozpadzie ZSRR blok wojskowo-polityczny, w skład którego wchodzą, oprócz Rosji, Białoruś, Armenia, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.

W składzie tzw. misji pokojowej ODKB do Kazachstanu przybyły m.in. rosyjskie jednostki wojsk powietrzno-desantowych. Białoruś skierowała do tego środkowoazjatyckiego państwa kompanię sił pokojowych ze składu brygady wojsk powietrzno-desantowych. Kirgistan wysłała około 150 żołnierzy sił specjalnych, Armenia - 100 swoich wojskowych, a Tadżykistan – około 200-osobowy batalion wojsk.

Analitycy o pozycji prezydenta Tokajewa

Po protestach w Kazachstanie analitycy odnieśli się także do samej postaci prezydenta, Kasyma-Żomarta Tokajewa. Jeszcze do niedawna był on młodszym partnerem w rządzącym Kazachstanem tandemie, w którym pierwsze skrzypce grał sprawujący władzę przez blisko 30 lat poprzedni prezydent Nursułtan Nazarbajew. 69-letni obecnie Tokajew zajął formalnie najwyższe stanowisko w państwie w 2019 roku, gdy 81-letni Nazarbajew uruchomił proces przekazywania władzy po śmierci prezydenta sąsiedniego Uzbekistanu Islama Karimowa w 2016 roku.