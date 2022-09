"Rodzina narodów balansuje na skraju otchłani". Papież w Kazachstanie w "w krytycznym momencie"

W pierwszym przemówieniu w Kazachstanie papież Franciszek podkreślił, że przybywa do tego kraju jako "pielgrzym pokoju, w poszukiwaniu dialogu i jedności". Przypomniał, że święty Jan Paweł II przybył do Kazachstanu, by "zasiać nadzieję natychmiast po tragicznych zamachach w 2001 roku" w USA. - Ja przybywam do was w czasie szaleńczej i tragicznej wojny, wywołanej przez inwazję na Ukrainę - oznajmił Franciszek, który we wtorek przyleciał do Nur-Sułtanu.