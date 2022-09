Papież Franciszek spotkał się z reprezentantem Patriarchatu Moskiewskiego w Kazachstanie

Franciszek: nadeszła godzina, aby otrząsnąć się z tego fundamentalizmu

"Tak długo, jak będą szaleć nierówności i niesprawiedliwość, nie będą mogły ustać wirusy gorsze niż covid"

Jako niezbędny warunek integralnego rozwoju wymienił wolność religijną wskazując, że jest ona "prawem podstawowym, pierwotnym i niezbywalnym, które należy promować wszędzie i które nie może być ograniczone wyłącznie do wolności wyznania". - Prawem każdej osoby jest bowiem dawanie publicznego świadectwa o swoich przekonaniach: proponowanie ich bez ich narzucania. Jest to dobra praktyka głoszenia, różna od prozelityzmu i indoktrynacji, od których każdy winien się dystansować - wyjaśnił.

- Nasze dni są nadal naznaczone plagą wojny, klimatem rozjątrzonej konfrontacji, niezdolnością do cofnięcia się o krok i wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka - dodał. - Potrzebny jest wstrząs i musi on, bracia i siostry, pochodzić od nas - mówił zwierzchnikom religijnym.

- Oczyśćmy się z zarozumiałości uważania się za sprawiedliwych i nie mających niczego do nauczenia się od innych - wezwał. Apelował o to, aby uwolnić się od koncepcji, które "obrażają imię Boga poprzez rygoryzm, zamknięcie, ekstremizm, i profanują je poprzez nienawiść, fanatyzm i terroryzm, oszpecając także obraz człowieka". - Nigdy nie usprawiedliwiajmy przemocy. Nie pozwólmy, aby sacrum było instrumentalizowane przez to, co jest profanum - prosił papież.