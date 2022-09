Papież Franciszek w Kazachstanie: Pokoju nigdy nie zdobywa się raz na zawsze. Trzeba go zdobywać każdego dnia

Papież podczas wizyty w Kazachstanie podkreślił w czasie homilii, że "nie wolno nam usuwać z naszej pamięci pewnych mroków". - W przeciwnym razie możemy uwierzyć, że są one czymś, co minęło i że droga dobra została wytyczona raz na zawsze - powiedział Franciszek. Przed mszą spotkał się między innymi z delegacją Patriarchatu Moskiewskiego i rozmawiał z metropolitą Antonim. Tłumaczem na spotkaniu był pochodzący z Ukrainy franciszkanin, ojciec Marek Wiktor Gongalo.

Tysiące wiernych przybyło do stolicy Kazachstanu, by wysłuchać papieża Franciszka

Tysiące wiernych przybyło do stolicy Kazachstanu, by wysłuchać papieża Franciszka PAP/EPA/IGOR KOVALENKO

Ocenił, że warto strzec pamięci o tych cierpieniach. - Nie wolno nam usuwać z naszej pamięci pewnych mroków, w przeciwnym razie możemy uwierzyć, że są one czymś, co minęło i że droga dobra została wytyczona raz na zawsze - mówił. - Nie, pokoju nigdy nie zdobywa się raz na zawsze. Trzeba go zdobywać każdego dnia, podobnie jak współistnienie różnych grup etnicznych i tradycji religijnych, integralny rozwój, sprawiedliwość społeczną - kontynuował.

Franciszek: uczymy się miłości, a nie nienawiści

Zaznaczył, że droga chrześcijańska nie jest drogą narzucania i przymusu, władzy i znaczenia. - To nigdy nie jest droga, która wymierza krzyż Chrystusa przeciwko innym braciom i siostrom - dodał. Zachęcił do modlitwy o to, by chrześcijanie byli "radosnymi świadkami nowego życia, miłości, pokoju".