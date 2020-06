"Przywódca Narodu" zakażony koronawirusem. "Jest osobą o silnej woli"

"Obecnie pierwszy prezydent Kazachstanu jest w izolacji. Niestety, test Nursułtana Nazarbajewa na zakażenie koronawirusem wykazał wynik pozytywny. Nie ma powodu do niepokoju" - podał w czwartek oficjalny portal przywódcy Elbasy.

Tokajew życzył Nazarbajewowi "szybkiego powrotu do zdrowia" i wyraził przekonanie, że pierwszy prezydent przezwycięży tę chorobę. "Niestety, koronawirus nie przeszedł obok naszego Pierwszego Prezydenta. Życzę Nursułtanowi Abiszewiczowi (imię ojca - red.) szybkiego powrotu do zdrowia. Jest osobą o silnej woli, całe życie przezwycięża trudności, więc jestem pewien, że uda mu się pokonać to wyzwanie" - napisał szef państwa na Twitterze.