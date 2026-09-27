Świat 14 żołnierzy zginęło w czasie ćwiczeń. Trzy dni później minister stracił stanowisko Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Astana, stolica Kazachstanu Źródło wideo: Reuters Archive

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Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew odwołał w niedzielę ze stanowiska ministra obrony Daurena Kosanowa.

Choć nie podano powodu decyzji, powszechnie wiąże się ją z tragedią, do której doszło w czwartek podczas ćwiczeń kazachstańskiej marynarki wojennej na Morzu Kaspijskim. Wskutek gwałtownego pogorszenia pogody 17 żołnierzy zostało zmytych przez fale z okrętu. Zginęło 14 z nich, trzech uratowano. Piątek był w Kazachstanie dniem żałoby narodowej.

Dauren Kosanow

Jeszcze w sobotę Kosanow uczestniczył w uroczystościach żałobnych w obwodzie mangystauskim na zachodzie Kazachstanu i spotykał się z rodzinami ofiar tragedii na Morzu Kaspijskim.

W sprawie śmierci żołnierzy wszczęto postępowanie karne dotyczące m.in. zaniedbań i naruszenia zasad żeglugi. Śledczy zatrzymali pięciu wojskowych: pierwszego zastępcę dowódcy Marynarki Wojennej - szefa sztabu, dwóch dowódców jednostek, dowódcę kompanii piechoty morskiej oraz dowódcę okrętu.

Kosanow kierował resortem obrony od czerwca 2025 roku. Jego następcą został generał Ajdos Myrzahmetow, dotychczasowy dowódca Sił Operacji Specjalnych.