Tokajew oskarża poprzednika o faworyzowanie "kasty bogaczy". Miejsce pobytu Nazarbajewa wciąż nieznane

- Z powodu Ełbasy w kraju pojawiła się wyjątkowo wpływowa grupa społeczna ludzi bardzo bogatych. Myślę, że nadszedł czas, by zadośćuczynić za to narodowi Kazachstanu - oświadczył Tokajew w czasie wtorkowego wystąpienia przed deputowanymi izby niższej parlamentu. Ełbasy (ojciec narodu) to tytuł nadany Nursułtanowi Nazarbajewowi przez parlament. Kazachska sekcja Radio Swoboda odnotowała, że to było "jedyne wspomnienie Tokajewa o byłym przywódcy" w czasie wystąpienia w parlamencie.