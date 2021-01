Prezydent złożył podpis, kolejny kraj zniósł karę śmierci

W Kazachstanie zniesiono karę śmierci. Stało się to w sobotę wraz z podpisaniem przez prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa Drugiego protokołu do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ. Był to ostatni element procesu ratyfikacji tego dokumentu, przyjętego przez kazachstański parlament w grudniu.