Krytyk władz wyszedł na wolność po 15 latach, niespełna dwa miesiące temu. Zmarł w szpitalu

Aron Atabek (Atabek to pseudonim literacki, prawdziwe nazwisko Edigiejew) został zwolniony z więzienia na początku października z powodu nieuleczalnej choroby rdzenia kręgowego. Za kratami spędził 15 lat z 18-letniego wyroku.

W 2006 roku krytyk władz został uznany za winnego doprowadzenia do zamieszek, które wybuchły w związku z wyburzeniem nielegalnych osiedli w Ałmatach. W czasie starć zginął policjant. Opozycjonista odpierał zarzuty. Odmówił także wniesienia prośby o ułaskawienie. Atabek był uważany przez obrońców praw człowieka za więźnia politycznego, najdłużej odsiadującego wyrok w Kazachstanie.

Apele o uwolnienie "nie zostały usłyszane"

"Nie stał się taki, jak widzieliśmy go 1 października, z dnia na dzień" – napisała na Facebooku aktywistka Ainasz Kernei. "Doprowadzenie go do tak wychudzonego zajęło wiele lat i wysiłków" - dodała.