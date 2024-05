"Stało się to w piątek nad ranem, następnej nocy po tym, kiedy siły obrony celnymi uderzeniami uszkodziły (dwa) promy na przeprawie promowej w Kerczu. Kursowały one do portu "Kaukaz" i były wykorzystywane w logistyce wojskowej sił rosyjskich" - przekazał w piątkowym komunikacie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.