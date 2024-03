Kamera "Faktów" TVN przy zawalonym moście w Baltimore. Marcin Wrona o najnowszych ustaleniach

Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w okolicach Key Bridge w Baltimore, który runął we wtorek nad ranem. Z wody wyłowiono dwie osoby, służby poszukują kolejnych sześciu. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, podczas relacji z miejsca dla TVN24, wskazał na możliwe przyczyny jednej z największych katastrof komunikacyjnych w USA w ostatnich latach.

Długi na 2,5 kilometra, stalowy most w Baltimore runął dzisiejszej nocy, kiedy o godzinie 1:35 czasu lokalnego (6:35 w Polsce) uderzył w niego statek handlowy. - To, co możemy powiedzieć już z prawie stuprocentową pewnością, to fakt, że wykluczono jakiekolwiek podejrzenia związane z terroryzmem. To nie było działanie zaplanowane. To nie było działanie świadome - przekazał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona podczas relacji z miejsca zdarzenia. - Mamy do czynienia z wypadkiem - dodał.

Zgodnie z jego informacjami prawdopodobną przyczyną katastrofy była awaria zasilania, do jakiej doszło na płynącym pod singapurską banderą kontenerowcu. Zarejestrowane tuż przed wypadkiem nagrania uchwyciły, jak światła na jego pokładzie "gasną, po chwili się zapalają i znów gasną". - Najpewniej jednostka straciła sterowność i uderzyła w jedno z przęseł mostu - przekazał korespondent.

Runął most Baltimore. Relacja Marcina Wrony "Fakty" TVN

Runął most Key Bridge w Baltimore. Nowe ustalenia

- Na pokładzie statku był pilot portowy, który doskonale zna tę drogę wodną. Doskonale wie, w jaki sposób płynąć, tak by ruch statku był bezpieczny. Możemy zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że to właśnie problemy techniczne doprowadziły do tej katastrofy - kontynuował relację Wrona. Jak zauważył, most miał już blisko 50 lat, z uwagi na co zastosowane przy jego budowie rozwiązania technologiczne nie należały do najnowocześniejszych. - Wiele wskazuje na to, że przęsła mostu nie były zabezpieczone specjalnymi betonowymi wyspami, które chroniłyby je w przypadku uderzenia statku - stwierdził.

Zdaniem Marcina Wrony runięcie mostu to "jedna z największych katastrof komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach, a być może nawet ostatnich dziesięcioleciach". Każdego dnia przejeżdżało nim bowiem średnio 35 tysięcy samochodów. Rocznie było to 11 milionów aut. Jak zauważa korespondent "Faktów" TVN, most stanowi istotną część "głównego szlaku północ-południe na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych", który stanowi autostrada I-95.

Widok na most w Baltimore "Fakty" TVN

Katastrofa mostu jest również istotna ze względu na jej wpływ na światowy handel. Z jej powodu czasowo zamknięto bowiem port w Baltimore. Ten zaś jest "jednym z największych portów w Stanach Zjednoczonych". - To port o największym obrocie, o największym ruchu - przekazał Marcin Wrona.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa

W momencie wypadku na moście znajdowało się osiem osób. - Wiadomo, że wyłowiono dwie. Sześć nadal jest poszukiwanych - przekazał z miejsca zdarzenia Wrona. Jak dodał, nad okolicą cały czas latają śmigłowce, dalej prowadzona jest tam akcja poszukiwawczo-ratunkowa. - Służby, dzięki wykorzystaniu podwodnych dronów i sonarów, potwierdziły już, że na dnie znajdują się samochody. Część z nich może należeć do pracowników budowlanych, którzy w momencie wypadku prowadzili na moście prace remontowe – wskazuje korespondent.

Runął most Baltimore. Nowe ustalenia "Fakty" TVN

