Katastrofa samolotu transportowego w Gruzji. 20 żołnierzy "zginęło męczeńską śmiercią"

Na miejscu katastrofy tureckiego samolotu transportowego w Gruzji pracują służby Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do katastrofy tureckiego wojskowego samolotu transportowego typu Lockheed C-130 Hercules doszło we wtorek. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło tego dnia, że maszyna, która leciała z Azerbejdżanu do Turcji rozbiła się "około 5 kilometrów od granicy Gruzji".

W środę rano Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało, że wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie samolotu, czyli 20 żołnierzy, zginęło. Przyczyna katastrofy wciąż nie jest znana.

Turecki samolot transportowy, który robił się w Gruzji Źródło: Reuters

Na miejscu katastrofy trwa inspekcja

Służby tureckie i gruzińskie rozpoczęły w środę rano inspekcję na miejscu katastrofy w gminie Sighnaghu w obwodzie Kachetia na wschodzie Gruzji.

"Nasi bohaterscy towarzysze broni zginęli męczeńską śmiercią 11 listopada 2025 roku, kiedy nasz wojskowy samolot transportowy C-130, który wystartował z Azerbejdżanu, w drodze do naszego kraju rozbił się w pobliżu granicy Gruzji z Azerbejdżanem" - oświadczył minister obrony Turcji Yasar Guler w komunikacie opublikowanym na portalu X.

Przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte złożyli kondolencje.

Bliska współpraca Turcji i Azerbejdżanu

Turcja i Azerbejdżan utrzymują bliską współpracę gospodarczą, wojskową i polityczną. Jak przypomina agencja AP, turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan wraz z urzędnikami uczestniczyli 8 listopada w obchodach Dnia Zwycięstwa Azerbejdżanu w Baku. Święto upamiętnia militarny sukces kraju w wojnie o Górski Karabach w 2020 roku.

Wojskowe samoloty C-130 Hercules są szeroko wykorzystywane przez siły powietrzne na całym świecie. Są używane między innymi do transportu personelu, obsługi operacji logistycznych, jak i działań rozpoznawczych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD