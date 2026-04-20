Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pozostało ich tylko kilka. Zawrotna kwota za artefakt z Titanica

|
Titanic
Kamizelka z Titanica sprzedana za ponad 900 tys. dolarów
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Kamizelka ratunkowa, którą miała na sobie jedna z pasażerek Titanica, została sprzedana na aukcji w Wielkiej Brytanii za równowartość ponad trzech milionów złotych. 114-letni artefakt trafi do amerykańskiego Titanic Museum and Attraction.

Muzeum zakupiło kamizelkę ratunkową pasażerki ocalałej z katastrofy transatlantyku na aukcji w Wielkiej Brytanii za 906 tys. dolarów. Wyposażona w 12 kieszeni kamizelka należała do Laury Mabel Francatelli, pasażerki pierwszej klasy, która ewakuowała się w szalupie ratunkowej nr 1. Kobieta znalazła się w łodzi, która odpłynęła z tonącego statku z zaledwie 12 osobami, mimo że posiadała ona 40 miejsc. Fakt ten do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów akcji ratunkowej.

Jak podał dom aukcyjny Henry Aldridge & Sons, cytowany przez media, to jedyna używana przez osobę ocalałą kamizelka, jaka kiedykolwiek trafiła na otwarty rynek i została sprzedana. Transakcja sfinalizowana w sobotę w Southtampton potwierdza, że zainteresowanie pamiątkami z tragicznego rejsu pozostaje niezmiennie wysokie, nawet ponad sto lat po katastrofie.

Pamiątka z Titanica. Kwota wyższa niż szacowano

Wylicytowana kwota 906 tys. dolarów (ok. 3,3 mln zł) znacznie przekracza pierwotne szacunki - od 339 do 350 tys. dolarów (1,2-1,3 mln zł) - podkreślają media. Na tej samej aukcji za kwotę 527 tys. dolarów sprzedana została poduszka na siedzenie z jednej z szalup transatlatyka.

Kamizelka, którą miła na sobie  Laura Mabel Francatelli
Źródło: CNN

Titanic Museum and Attraction ma dwa oddziały na terenie USA: w Pigeon Forge w Tennessee oraz w Branson w Missouri. W przeszłości muzeum eksponowało m.in. pięć kamizelek ratunkowych oraz tabliczki z szalup. W sumie w jego zbiorach znajduje się ponad 400 artefaktów ze statku - informował portal Explore Branson.

Dla pierwszej klasy trufla i szafran, dla trzeciej krakersy. Po kolacji zderzyli się z górą lodową
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Powiedziałam: toniemy"

Wiosną 1912 roku 31-letnia Francatelli ruszyła w podróż z Europy do Stanów Zjednoczonych wraz z projektantką mody Lucy Duff-Gordon oraz jej mężem Cosmo Duff-Gordonem, dla których pracowała jako sekretarka. Cała trójka przeżyła katastrofę liniowca. Lady Duff-Gordon jeszcze podczas rejsu opisywała luksus dostępny dla najbardziej majętnych pasażerów: "Truskawki na śniadanie, w kwietniu! Na środku oceanu. Wszystko tu jest tak niesamowite. Można poczuć się jak w Ritz [restauracji pięciogwiazdkowego hotelu w Londynie - red.]".

Podczas śledztwa po zatonięciu statku Francatelli zeznała, że obudziła Duff-Gordonów, gdy woda wdarła się do jej kajuty po zderzeniu z górą lodową.

Kiedy weszliśmy na górny pokład, na prawej burcie opuszczano właśnie szalupy. Wtedy zauważyłam, że morze jest bliżej nas, niż w ciągu dnia i powiedziałam do Sir Cosmo Duff-Gordona: "Toniemy". On na to [odpowiedział]: "Bzdura, chodźcie".
Fragment oświadczenia Laury Mabel Francatelli złożonego po katastrofie Titanica

Kobieta wspominała, że ich szalupa była "daleko", gdy Titanic poszedł na dno. Zapamiętała jednak "straszliwy hałas" i dźwięk "krzyków", które rozległy się po nim. "Prawie nie rozmawialiśmy. Mężczyźni mówili o Bogu, modlitwach i żonach. Wszyscy pogrążeni byliśmy w ciemnościach" - dodała Francatelli.

Laura Mabel Francatelli na pokładzie statku Carpathia
Źródło: CNN

RMS Titanic wypłynął w dziewiczy rejs z Southampton do Nowego Jorku 10 kwietnia 1912 roku. Zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia na północnym Atlantyku, około 600 kilometrów na południowy wschód od wybrzeży Nowej Fundlandii, po zderzeniu z górą lodową. Zginęło ponad 1500 osób spośród ponad 2200 obecnych na pokładzie. Ocalałych na pokład zabrał statek pasażerski Carpathia.

Katastrofa Titanica
Źródło: PAP/Maciej Zieliński, Mateusz Krymski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyjątkowa aukcja. Zegarek z Titanica na sprzedaż

BIZNES

Redagował AM

Źródło: PAP, BBC, CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Universal History Archive/Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
