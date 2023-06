Zginął na pokładzie Titana, rok wcześniej był w kosmosie. Jak to wspominał

Ekscytujące i niesamowite doświadczenie - tak biznesmen, miliarder i odkrywca Hamish Harding, jedna z pięciu osób, które zginęły na pokładzie Titana, wspominał swoją podróż w kosmos na pokładzie rakiety New Shepard. O tym, co zaskoczyło go w przestrzeni kosmicznej, opowiedział w wywiadzie udzielonym Dubai One TV w marcu.

O zaginięciu łodzi podwodnej Titan media poinformowały w poniedziałek po południu. Tego samego dnia poinformowano, że jedną z osób obecnych na pokładzie był Hamish Harding, brytyjski biznesmen i miliarder, właściciel handlującego samolotami przedsiębiorstwa Action Aviation. BBC podało, że Harding to "znany odkrywca, który był w kosmosie i ma na swoim koncie trzy rekordy Guinnessa". Jeden z tych rekordów to najdłuższy czas przebywania na pełnej głębokości oceanu - przekazał "Forbes".

Hamish Harding o swoim locie w kosmos

O swojej podróży w kosmos, którą odbył w czerwcu 2022 roku na pokładzie rakiety New Shepard, należącej do firmy Jeffa Bezosa Blue Origin, Harding opowiedział zaledwie trzy miesiące przed katastrofą Titana, udzielając wywiadu Dubai One TV. - Przykro mi to mówić, ale nie myślałem zbyt wiele o mojej rodzinie. Kiedy wystartowaliśmy, myślałem o misji - przyznał w telewizji. Samą wyprawę określił jako "ekscytujące" i "niesamowite doświadczenie".

- Kosmos okazał się niesamowity, bardzo mi się spodobał - dodał, wskazując, że nie spodziewał się takich rzeczy jak "patrzenie w górę na Słońce" i wszechobecna czerń, tak różna od błękitu nieba widzianego z powierzchni naszej planety. Wspomniał również o "zupełnej ciszy" panującej w kosmosie, porównując ją do hałasu towarzyszącego skokom spadochronowym. - Jestem zapalonym skoczkiem spadochronowym i swobodne spadanie to świetna zabawa, ale jest bardzo głośno - podkreślił.

Hamish Harding Felix Kunze/Associated Press/East News

W czwartek, kilka godzin po tym, jak amerykańska straż przybrzeżna ogłosiła, że wszyscy obecni na pokładzie łodzi podwodnej Titan zginęli, rodzina Hamisha Hardinga w oświadczeniu opublikowanym przez Action Aviation przekazała, że był on "oddanym mężem i ojcem", który "żył dla swojej rodziny, biznesu i następnej przygody". "To, co osiągnął w ciągu swojego życia, było naprawdę niezwykłe i jeśli jesteśmy w stanie znaleźć jakiekolwiek małe pocieszenie w tej tragedii, to jest nim fakt, że straciliśmy go, kiedy robił to, co kochał" - wskazali krewni miliardera.

Loty w kosmos na pokładzie New Shepard

Pierwszy załogowy lot New Shepard odbył się 20 lipca 2021 roku. Wśród pasażerów znaleźli się m.in. Jeff Bezos ze swoim bratem, a także emerytowana instruktorka lotnictwa Wally Funk, która w wieku 82 lat stała się najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek znalazła się w przestrzeni kosmicznej. Wznieśli się na wysokość 107 km nad powierzchnię Ziemi - ponad uznawaną przez NASA granicę przestrzeni kosmicznej, spędzając niecałe cztery minuty w stanie nieważkości. Hamish Harding wszedł na pokład New Shepard blisko rok później.

Start rakiety New Shepard firmy Blue Origin Materiały prasowe Blue Origin

Autor:wac//az

Źródło: Reuters, tvn24.pl