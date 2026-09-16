Świat Katastrofa śmigłowca w Los Angeles. Trzy osoby nie żyją Oprac. Kuba Koprzywa |

Katastrofa śmigłowca w Los Angeles Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Śmigłowiec rozbił się we wtorek około godziny 19 czasu lokalnego (około godziny 4 w środę w Polsce). Straż pożarna w Los Angeles poinformowała, że zginęły trzy osoby, a czwarta została przewieziona do szpitala. Dziennik "Los Angeles Times" przekazał za strażą pożarną, że jedna z ofiar śmiertelnych znajdowała się na ziemi, a dwie pozostałe były na pokładzie maszyny.

Katastrofa śmigłowca Los Angeles Źródło zdjęcia: CNN

Strażacy przekazali, że sprawą zajmują się Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu oraz Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego, które prowadzą dochodzenie.

Katastrofa śmigłowca miała miejsce po zderzeniu pojazdów w tej okolicy, w którym brały udział autobus Los Angeles Metro oraz samochód osobowy typu SUV. Według "Los Angeles Times", zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Katastrofa śmigłowca w Los Angeles Źródło zdjęcia: CNN

Media: w śmigłowcu była ekipa telewizyjna

Według doniesień kilku mediów, śmigłowiec, który uległ katastrofie, należał do stacji telewizyjnej NBC4. W okolicy przebywało kilka śmigłowców telewizyjnych relacjonujących wypadek drogowy.

- Wiemy, że to śmigłowiec telewizyjny i wiemy, że straciliśmy kontakt z naszymi pracownikami - powiedziała na antenie prezenterka NBC4 Colleen Williams, cytowana przez CNN. Stacja potwierdziła później, że rozbił się jej Chopper 4.