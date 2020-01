"Wolimy odczytać zapisy z czarnych skrzynek w Iranie"

Czarne skrzynki ukraińskiego boeinga, który rozbił się w Teheranie, będą otwarte jeszcze w piątek - powiedział szef irańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Ali Abedzadeh. Wcześniej władze tego kraju zaprosiły ekspertów z firmy Boeing, aby włączyli się do śledztwa w sprawie środowej katastrofy maszyny. Zginęło w niej 176 osób, obywateli siedmiu państw.

Jak podaje agencja Reutera, Teheran może zwrócić się po pomoc do Rosji, Kanady, Francji albo Ukrainy. Według przewidywań władz w Iranie, śledztwo w sprawie katastrofy może trwać rok lub dwa.

Francuskie biuro bezpieczeństwa lotniczego BEA przekazało w piątek, że będzie brało udział w dochodzeniu w sprawie katastrofy. - Iran poinformował nas o tym wydarzeniu i wyznaczyliśmy i akredytowaliśmy przedstawiciela do dochodzenia - powiedział rzecznik BEA. - Na razie nie proszono o dalsze wsparcie - dodał.

W piątek państwowa agencja IRNA podała, że Iran zaprosił ekspertów z firmy Boeing, aby włączyli się do śledztwa w sprawie katastrofy samolotu. IRNA zacytowała rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Iranu Abbasa Musawiego, który powiedział, że Iran "zaprosił zarówno Ukrainę, jak i firmę Boeing do wzięcia udziału w dochodzeniach".

Premier Kanady Justin Trudeau, którego kraj stracił w katastrofie 63 obywateli, powiedział w Ottawie, że według informacji z wielu źródeł samolot UIA został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze, być może nieumyślnie. Trudeau zaapelował do władz Iranu o "pełne i gruntowne dochodzenie co do przyczyn katastrofy".