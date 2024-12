Samolot linii Azerbaijan Airlines został ostrzelany z ziemi, w ten sposób uszkodzony i to dlatego doszło do jego katastrofy - powiedział prezydent Azerbejdżanu. Dodał też, że "pewne kręgi w Rosji chciały uciszyć prawdę" w sprawie tej tragedii.

Samolot Azerbaijan Airlines leciał w środę ze stolicy Azerbejdżanu Baku do Groznego w Czeczenii na południu Federacji Rosyjskiej, kiedy zboczył z trasy i rozbił się nieopodal miasta Aktau w Kazachstanie . Większość pasażerów samolotu Embraer-190 stanowili obywatele Azerbejdżanu. Na pokładzie znajdowało się również 16 Rosjan oraz kilku obywateli Kazachstanu i Kirgistanu . W katastrofie zginęło 38 osób, przeżyło 29.

Alijew w niedzielę odniósł się do tego, wskazując, że do ostrzału samolotu "doszło z ziemi, z terytorium Rosji", w pobliżu Groznego w Czeczenii, ale "nie był on intencjonalny".