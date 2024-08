Adriano Assisa spóźnił się na samolot z Cascavel w stanie Parana do Sao Paulo, dzięki czemu uniknął śmierci w piątkowej katastrofie lotniczej - donoszą brazylijskie media. - To był cud - powiedział mężczyzna.

Na pokładzie nie było Adriano Assisa, który stawił się do odprawy za późno. Pracownicy poinformowali go, że nie zostanie wpuszczony do samolotu.