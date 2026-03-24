Świat

"Zawaliłem sprawę". Piloci już rok temu alarmowali o zagrożeniach na tym lotnisku

Samolot Air Canada Express zderzył się z pojazdem podczas lądowania na nowojorskim lotnisku LaGuardia
Nagranie wideo z katastrofy samolotu Air Canada
Źródło: Reuters
Piloci wielokrotnie raportowali o problemach na lotnisku LaGuardia - informuje CNN po tym, jak w niedzielę doszło do zderzenia samolotu Air Canada Express z wozem strażackim. Zgłaszali m.in. obawy dotyczące komunikacji z kontrolerami ruchu lotniczego i ostrzegali, że często "naginają oni zasady".

W nocy z niedzieli na poniedziałek samolot pasażerski linii Air Canada Express w trakcie lądowania uderzył w wóz strażacki na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku. Zginęło dwóch pilotów, a 41 osób trafiło do szpitala.

Gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul podczas konferencji prasowej stwierdziła, że była to "katastrofa, jakiej nie widziano tam od dekad". Jednak według ustaleń CNN piloci już od ubiegłego roku raportowali o niebezpiecznych sytuacjach na tym lotnisku. Zgłaszali obawy dotyczące braku komunikacji, błędów kontrolerów ruchu lotniczego i innych zagrożeń - podaje stacja.

"Proszę, zróbcie coś" - pisał pilot w jednym z raportów przesłanych do Systemu Zgłaszania Bezpieczeństwa Lotniczego NASA (ASRS). W dokumencie informował o alarmującej "sytuacji, w której kontrolerzy ruchu lotniczego nie udzielili odpowiednich wskazówek dotyczących kilku samolotów znajdujących się w pobliżu". Podkreślił, że liczba operacji rośnie, a w burzowe dni LaGuardia "zaczyna przypominać Lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie" przed wypadkiem. "Kontrolerzy naginają zasady", ostrzegał.

Lotnisko LaGuardia w Nowym Jorku
Źródło: SARAH YENESEL/EPA/PAP

Na wskazanym przez niego porcie lotniczym doszło do katastrofy w zeszłym roku. Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk i spadł do rzeki Potomak. Zginęło wówczas 67 osób.

"Zastanawiający" fakt w sprawie wypadku na lotnisku. To zwróciło uwagę eksperta
Co wydarzyło się na lotnisku LaGuardia

Jak wynika z nagrań z wieży kontroli lotów, jeden z kontrolerów ruchu lotniczego stwierdził: "Zawaliłem sprawę". Chwilę wcześniej zezwolił wozowi strażackiemu na przejazd przez pas startowy, po czym desperacko próbował go zatrzymać, krzycząc: "Wóz numer jeden, stop, stop, stop!". Po paru sekundach w pojazd uderzył lądujący samolot.

Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym w porcie lotniczym LaGuardia.
Źródło: Reuters

Ekspert ds. bezpieczeństwa lotniczego Anthony Brickhouse powiedział magazynowi "People", że to "cud", że ofiar "nie było więcej". Ocenił, że na podstawie dotychczasowych informacji wiadomo, że "w tej sytuacji piloci zrobili wszystko, co mogli, i chociaż stracili życie, to swoimi działaniami uratowali wiele istnień".

Sekretarz Transportu Sean Duffy stwierdził w poniedziałek na konferencji prasowej, że nie chce "wyprzedzać" śledczych z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), którzy prowadzą śledztwo. - Nie mogę podać szczegółów dotyczących tego, co poszło nie tak - powiedział. Zdementował jednak krążące plotki, by na wieży znajdował się tylko jeden kontroler - podaje NBC News. Dodał, że "w sumie brakuje kilku kontrolerów", ale biorąc pod uwagę sytuację na amerykańskich lotniskach, to "LaGuardia ma bardzo dobry personel".

Piloci zginęli, stewardesa przeżyła. Ekspert zwrócił uwagę na ważny element
Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: CNN, NBC News, New York Times, People

Źródło zdjęcia głównego: Angela Weiss/AFP/East News

