Katastrofa samolotu i 39 dni w amazońskiej dżungli. Jak trójce dzieci i niemowlęciu udało się przeżyć?

Samolot Cessna 206 zniknął z radarów 1 maja na południu Kolumbii , w okolicach San José del Guaviare. Wcześniej pilot zgłosił problemy z silnikiem. Niedługo potem w amazońskiej dżungli znaleziono wrak maszyny, w którym znajdowały się zwłoki pilota, ale nie było śladu sześciu pasażerów. Następnego dnia poinformowano o znalezieniu dwóch kolejnych ciał: kobiety, matki dzieci, i mężczyzny, który według lokalnych mediów był przywódcą rdzennej społeczności Uitoto, do której należeli pasażerowie. Brakowało jednak czworga dzieci: rodzeństwa w wieku 13, 9 i 4 lata, oraz 11-miesięcznego niemowlęcia.

Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Nadzieję na odnalezienie dzieci żywych podtrzymywał fakt, że ekipy ratunkowe co jakiś czas trafiały na należące do nich przedmioty, takie jak zabawki, pieluchy, buty sportowe, akcesoria do telefonu komórkowego czy ręcznik.