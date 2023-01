Katastrofa promu Estonia. Wspólna komisja ekspertów: nie ma śladów kolizji ani eksplozji

czytaj dalej

Patrzył na mnie i rozglądał się dookoła, nie ukrywając, że zamierza wyrządzić krzywdę - 26-letni Brandon Tsay opisuje moment, w którym spotkał się ze sprawcą strzelaniny na przedmieściach Las Vegas. 72-letni Huu Can Tran przyjechał do klubu tanecznego, w którym pracował Tsay, 20 minut po zastrzeleniu 10 osób. Dokonanie kolejnej strzelaniny uniemożliwił mu jednak właśnie 26-latek, który zdołał odebrać napastnikowi broń - informuje w niedzielę "New York Times".