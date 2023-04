Airbus rozbił się na Atlantyku, zginęło 228 osób. Sąd wydał wyrok w sprawie linii lotniczej i producenta

Dwusilnikowy szerokokadłubowy Airbus A330 leciał 1 czerwca 2009 roku z Rio de Janeiro do Paryża. W trakcie burzy, po silnych turbulencjach, rozbił się w Atlantyku. Zginęło 216 pasażerów i 12 członków załogi. Była to największa katastrofa w historii linii Air France.

Rodziny zmarłych od tego czasu domagały się wskazania tych, którzy ich zdaniem doprowadzili do uchybień prowadzących do katastrofy. Obie firmy nie przyznały się do winy.