"Samolot był sterowny. Wydaje się, że było to coś z silnikami"

Katastrofa Dreamlinera w Indiach. Ekspert komentuje Źródło: TVN24, Reuters

Samolot pasażerski Boeing 787 Dreamliner rozbił się w czwartek w Indiach. Na pokładzie były co najmniej 242 osoby. Linie lotnicze Air India przekazały, że samolot leciał na lotnisko Gatwick w Londynie. Rozbił się tuż po starcie.

Instruktor lotnictwa i pilot liniowy kapitan Dominik Punda komentował na antenie TVN24 nagranie ze zdarzenia, które pojawiło się w sieci.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025 Rozwiń

Punda zauważył, że maszyna po starcie "nie zdążyła schować podwozia". - Wygląda na to, że samolot jest w pełni sterowny i zaczyna opadać. Przy czym to opadanie to jest bardziej szybowanie, więc to nie jest jakaś usterka układu sterowniczego - ocenił.

- Później widać, że piloci ciągną maszynę. Ona przechodzi na tak zwane kąty krytyczne. I kończy się film, bo samolot uderza w ziemię - mówił.

Co mogło zawieść? Ekspert komentuje

- Wygląda na to, że samolot był sterowny. Wydaje mi się, że było to coś z silnikami albo układem paliwowym - komentował. Podkreślał przy tym, że jednoczesna awaria dwóch silników "niezmiernie rzadko się zdarza".

- Jeżeliby pracował jeden silnik, to ten samolot spokojnie mógłby się wznosić. Może trochę mniej agresywnie niż na dwóch silnikach, ale to nie stanowiłoby problemu. Więc coś się stało z silnikami. Stawiałbym bardziej na kwestię komputerów, które sterują tymi silnikami. Coś było nie tak, ponieważ po starcie pierwszą czynnością, jeżeli samolot ma prawidłowe wznoszenie, jest schowanie podwozia. A tutaj samolot podwozie miał cały czas wypuszczone. Coś zwróciło uwagę pilotów i nie schowali podwozia, zajęli się tym, co było w kabinie - kontynuował.

- Później widać, że oni ciągną ten samolot, on zmienia kąt natarcia, czyli dziób jest coraz wyżej, a ogon coraz niżej i dochodzi do katastrofy - opisywał.

Ekspert o wypadku samolotu w Indiach Źródło: TVN24, Reuters