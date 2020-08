Morze pochłonęło 45 osób u wybrzeży Libii

Co najmniej 45 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło na Morzu Śródziemnym w katastrofie łodzi przewożącej migrantów i uchodźców z Afryki do Europy - poinformowało w środę ONZ. Organizacja podała, że to najtragiczniejszy wypadek, do jakiego doszło w tym roku u wybrzeży Libii.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek u wybrzeży libijskiego miasta Zuwara, przy granicy z Tunezją, o czym poinformowały w środowym oświadczeniu UNHCR (agencja ONZ do spraw uchodźców) oraz Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM). Organizacja podała, że to "najtragiczniejszy wypadek, do jakiego doszło w tym roku u wybrzeży Libii".