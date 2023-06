Katastrofa łodzi z migrantami u wybrzeży Grecji. Kilkadziesiąt osób utonęło

Co najmniej 78 migrantów utonęło u wybrzeży Grecji w wyniku katastrofy łodzi, którą płynęli - poinformowała w środę straż przybrzeżna. Do południa uratowano 104 osoby. Nadal nie jest jasne, ile osób było na pokładzie. To najtragiczniejsze takie zdarzenie w Grecji w tym roku.

Łódź, która płynęła do Włoch, została zauważona na wodach międzynarodowych we wtorek późnym wieczorem przez samolot należący do unijnej agencji granicznej Frontex i dwa pobliskie statki. Było to 80 kilometrów na południowy zachód od miasta Pylos w południowej Grecji.