Władze zakończyły identyfikację ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Co ustalono?
Identyfikację wszystkich ofiar zakończono w nocy z poniedziałku na wtorek - podał sztab kryzysowy, tzw. Zintegrowane Centrum Danych (CID). Z komunikatu wynika, że w toku prac patomorfologów ustalono, iż 40 ofiar śmiertelnych wypadku kolejowego w Urdzie to mężczyźni, a 29 - kobiety. Hiszpańskie władze sprecyzowały, że 56 osób udało się zidentyfikować na podstawie odcisków palców.
Zgodnie z ustaleniami, 54 ofiary wypadku kolejowego w Urdzie to obywatele Hiszpanii, a pozostałe 15 to obcokrajowcy. Wśród cudzoziemców jest czterech Amerykanów, po dwóch Australijczyków i Japończyków, a także po jednym obywatelu Czech, Argentyny, Kanady, Francji, Portugalii, Meksyku i Tunezji.
Badaczki miały odebrać nagrody
Wśród ofiar katastrofy jest dr Marta Shahbazi, badaczka kierująca grupą naukowców w Laboratorium Biologii Molekularnej MRC (MRC LMB) na Uniwersytecie Cambridge - podał portal BBC. Była ekspertką w dziedzinie biologii komórkowej i miała na koncie liczne wyróżnienia naukowe. W środę jechała na uroczystość wręczenia nagród hiszpańskiego Towarzystwa Biologii Rozwojowej.
LMB opublikowało wspomnienie, w którym podkreśliło, że badania Shahbazi "rzuciły światło na najwcześniejsze etapy rozwoju embrionów ludzkich oraz na to, w jaki sposób powstają błędy prowadzące do niepowodzeń ciążowych".
"Jako żona i matka dwójki małych dzieci Marta elokwentnie pisała o godzeniu życia rodzinnego z karierą zawodową. Stanowiła podziwiany wzór do naśladowania dla 'matki-naukowczyni' - terminu, którym sama się określała" - czytamy.
W katastrofie kolejowej zginęła także dr Tamara Gonzalez Costa, badaczka, która również miała wziąć udział w konferencji hiszpańskiego Towarzystwa Biologii Rozwojowej, by odebrać nagrodę za swój wkład w badania nad rozwojem ludzkich zarodków - podał magazyn "Nature". O jej śmierci poinformował austriacki Instytut Biotechnologii Molekularnej IMBA, w którym pracowała.
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Do tragedii w Urdzie doszło rano w środę na trasie dużych prędkości łączącej Madryt z Sewillą, kiedy pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu prywatnego operatora Iryo. W katastrofie kolejowej zginęło 69 osób, a 110 zostało rannych. W obu pociągach było 544 pasażerów.
Redagował AM