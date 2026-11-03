Świat Władze zakończyły identyfikację ofiar katastrofy kolejowej w Hiszpanii. Co ustalono? Oprac. Maciej Wacławik |

Dlaczego doszło do katastrofy pod Toledo? Były członek zarządu PKP PLK komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANGELES VISDOMINE

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Identyfikację wszystkich ofiar zakończono w nocy z poniedziałku na wtorek - podał sztab kryzysowy, tzw. Zintegrowane Centrum Danych (CID). Z komunikatu wynika, że w toku prac patomorfologów ustalono, iż 40 ofiar śmiertelnych wypadku kolejowego w Urdzie to mężczyźni, a 29 - kobiety. Hiszpańskie władze sprecyzowały, że 56 osób udało się zidentyfikować na podstawie odcisków palców.

Zgodnie z ustaleniami, 54 ofiary wypadku kolejowego w Urdzie to obywatele Hiszpanii, a pozostałe 15 to obcokrajowcy. Wśród cudzoziemców jest czterech Amerykanów, po dwóch Australijczyków i Japończyków, a także po jednym obywatelu Czech, Argentyny, Kanady, Francji, Portugalii, Meksyku i Tunezji.

Badaczki miały odebrać nagrody

Wśród ofiar katastrofy jest dr Marta Shahbazi, badaczka kierująca grupą naukowców w Laboratorium Biologii Molekularnej MRC (MRC LMB) na Uniwersytecie Cambridge - podał portal BBC. Była ekspertką w dziedzinie biologii komórkowej i miała na koncie liczne wyróżnienia naukowe. W środę jechała na uroczystość wręczenia nagród hiszpańskiego Towarzystwa Biologii Rozwojowej.

LMB opublikowało wspomnienie, w którym podkreśliło, że badania Shahbazi "rzuciły światło na najwcześniejsze etapy rozwoju embrionów ludzkich oraz na to, w jaki sposób powstają błędy prowadzące do niepowodzeń ciążowych".

dr Marta Shahbazi Źródło zdjęcia: www.mrclmb.ac.uk

"Jako żona i matka dwójki małych dzieci Marta elokwentnie pisała o godzeniu życia rodzinnego z karierą zawodową. Stanowiła podziwiany wzór do naśladowania dla 'matki-naukowczyni' - terminu, którym sama się określała" - czytamy.

W katastrofie kolejowej zginęła także dr Tamara Gonzalez Costa, badaczka, która również miała wziąć udział w konferencji hiszpańskiego Towarzystwa Biologii Rozwojowej, by odebrać nagrodę za swój wkład w badania nad rozwojem ludzkich zarodków - podał magazyn "Nature". O jej śmierci poinformował austriacki Instytut Biotechnologii Molekularnej IMBA, w którym pracowała.

dr Tamara Gonzalez Costa Źródło zdjęcia: www.oeaw.ac.at

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Do tragedii w Urdzie doszło rano w środę na trasie dużych prędkości łączącej Madryt z Sewillą, kiedy pociąg państwowego przewoźnika Renfe uderzył w tył składu prywatnego operatora Iryo. W katastrofie kolejowej zginęło 69 osób, a 110 zostało rannych. W obu pociągach było 544 pasażerów.

Redagował AM