Świat

Ujawniono czarnej skrzynki. "Maszynista był początkowo nieświadomy" zderzenia

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Maszynista, które uczestniczyły w niedzielnej katastrofie w Hiszpanii, początkowo nie zdawał sobie sprawy, że doszło do zderzenia jego składu z innym pociągiem - informują hiszpańskie media. Ujawniły też zapis jego rozmów ze sterującymi ruchem.

Po niedzielnej katastrofie kolejowej w Hiszpanii nie milkną pytania o jej możliwe przyczyny. Do tragedii doszło w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg - Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe, doprowadzając do katastrofy. Zginęły co najmniej 42 osoby.

Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz
Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz

Zapis czarnej skrzynki maszynisty

Hiszpańskie media dotarły do zapisu dwóch rozmów z kabiny maszynisty pociągu Iryo ze sterującymi ruchem na stacji kolejowej Atocha w Madrycie. "El Pais" opisuje, że maszynista wykonał pierwsze połączenie telefoniczne o 19.45. Gazeta zwraca uwagę, że wymiana zdań sugeruje, że mężczyzna początkowo nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji.

W pierwszej rozmowie z kontrolerami maszynista powiadomił ich, że doszło do zdarzenia niedaleko Adamuz. Użył przy tym słowa "enganchón", które w tym kontekście można przetłumaczyć jako "zahaczenie" lub "zaczepienie się". Portal "Cordopolis", który jako pierwszy opublikował zapis rozmowy, podaje, że nie jest jeszcze jasne, co mogło wywołać wrażenie "zahaczenia" u maszynisty i w tej kwestii jest wiele hipotez.

W momencie tego zgłoszenia maszynista nie był jeszcze świadomy, że wykoleiły się trzy wagony, a wśród pasażerów są ofiary śmiertelne, pisze "El Pais". - Właściwie mam pociąg zablokowany w tej chwili - mówił mężczyzna kontrolerom, a następnie poprosił o zgodę na opuszczenie swojej kabiny w celu oceny sytuacji. Wtedy jeszcze, jak pisze "El Pais", jego ton głosu był spokojny.

Maszynista "nieświadomy"

"Maszynista był początkowo nieświadomy, że inny pociąg brał udział w zdarzeniu i uderzył w ostatnie wagony jego własnego składu" - pisze hiszpański "El Pais", powołując się na źródła zbliżone ze śledztwem.

Dopiero w drugiej rozmowie, która odbyła się kilka minut później, poinformował sterujących ruchem, że doszło do wykolejenia, a kilka jego wagonów wjechało na tor, którym poruszają się pociągi jadące w przeciwnym kierunku. Domagał się przy tym wstrzymania ruchu na tym odcinku. "W jego głosie słychać już niepokój i oprócz żądania wstrzymania ruchu w celu uniknięcia kolizji, domaga się on przybycia 'służb ratowniczych, straży pożarnej i karetek pogotowia'" - relacjonuje "El Pais".

Maszynista dostrzegł pożar w jednym z wagonów i zorientował się, że są poszkodowani. Nie wspominał jednak o żadnym zderzeniu z innym pociągiem. Kontrolerzy zaś zapewnili maszynistę, że w tym miejscu nie nadjeżdża żaden pociąg. "El Pais" wskazuje, że pociąg Alvia zdążył już jednak kilka sekund wcześniej uderzyć w wykolejone wagony pociągu Iryo.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu w komunikacie, "na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie".

We wtorek w Hiszpanii doszło do kolejnej katastrofy kolejowej. Koło Barcelony w pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało 37 pasażerów, w tym czterech ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy

Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy

"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej

"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: "El Pais", "Cordopolis", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GUARDIA CIVIL HANDOUT

HiszpaniaKolej
