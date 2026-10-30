Świat Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Służby kontynuują poszukiwania na miejscu zderzenia Oprac. Aleksandra Sapeta |

Hiszpańskie służby przeszukują miejsce katastrofy kolejowej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Dziennik "El Espanol" przekazał, że choć niektóre służby opuściły miejsce tragedii po zmroku, funkcjonariusze żandarmerii (Guardia Civil) i żołnierze jednostki wojskowej do spraw sytuacji nadzwyczajnych (UME) z psami tropiącymi kontynuowali poszukiwania.

Na miejscu pracowali także śledczy wyjaśniający przyczyny zdarzenia.

Poszukiwania ofiar katastrofy

Jak przekazała agencji EFE rzeczniczka żandarmerii w Toledo, priorytetem jest odnalezienie i zidentyfikowanie ewentualnych ofiar oraz upewnienie się, że nikt nie pozostał wewnątrz wagonów.

W katastrofie zginęło 69 osób. Hiszpańskie władze zastrzegają, że ze względu na to, iż stan 15 rannych jest ciężki, bilans ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

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W czwartek wieczorem odbyło się kolejne posiedzenie hiszpańskiego organu zarządzania kryzysowego - Zintegrowanego Centrum Koordynacji Operacyjnej (Cecopi). W kolejnym spotkaniu, planowanym na piątek, udział ma wziąć premier Hiszpanii Pedro Sanchez z ministrem spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaską.

Z kolei polityczny rywal Sancheza, lider konserwatywnej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo ma w piątek spotkać się w siedzibie partii w Madrycie z ekspertami do spraw kolejnictwa.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii

W środę rano dwa pociągi dużych prędkości - AVE oraz Iryo - zderzyły się między miejscowościami Los Yebenes a Urda w prowincji Toledo. Obydwa jechały z Madrytu w kierunku Sewilli. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową.

Do zderzenia doszło, gdy szybki pociąg dostał zgodę na kontynuowanie jazdy mimo czerwonego światła i uderzył w stojący na tym samym torze drugi pociąg.

Po katastrofie w Madrycie ponad tysiąc osób protestowało przed budynkiem resortu transportu. Doszło do starć skrajnie prawicowych grup z policją.

Madryt. W czasie protestu po katastrofie kolejowej doszło do starć skrajnie prawicowych grup z policją Źródło zdjęcia: Reuters

To kolejna poważna katastrofa kolejowa w Hiszpanii w tym roku. W połowie stycznia w zderzeniu pociągów w pobliżu Adamuz zginęło 45 osób, a 122 zostały ranne.