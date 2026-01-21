Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sześciolatka błąkała się przy torach. Przeżyła katastrofę jako jedyna z rodziny

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Hiszpania. Nagranie z ewakuacji pasażerów z wykolejonego pociągu
Źródło: Reuters
Choć w niedzielnej katastrofie kolejowej w Hiszpanii straciła rodziców, brata i kuzyna, sześcioletnia Cristina wyszła z niej niemal bez szwanku. Ratownicy znaleźli ją, gdy samotnie błąkała się przy torach, niedaleko miejsca gdzie rozbiły się dwa pociągi dużych prędkości.

Według najnowszych informacji hiszpańskich mediów, w wyniku niedzielnego zderzenia dwóch pociągów dużych prędkości w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji zginęły co najmniej 42 osoby. Niedługo po wypadku, niedaleko miejsca zdarzenia, znaleziono idącą samotnie wzdłuż torów dziewczynkę. Była jedną z pięciu osób z rodziny Zamorano Álvarez, która podróżowała jednym z pierwszych wagonów rozbitej maszyny - podaje dziennik "El Pais". Dziewczynka została natychmiast przewieziona do szpitala Reina Sofia w Kordobie, a jej odnalezienie rozbudziło nadzieję, że uda się odnaleźć jej bliskich.

Jak ustaliły media i potwierdzili urzędnicy, choć sześciolatka wyszła z tragicznego wypadku niemal bez szwanku - jedynie z kilkoma szwami na głowie, straciła tego dnia swoich rodziców, brata oraz kuzyna. Śmierć José Zamorano - ojca dziewczynki, jej 12-letniego brata Pepe i 25-letniego kuzyna Felixa potwierdzono kilkadziesiąt godzin później. Choć matki, Cristiny Álvarez, wciąż nie odnaleziono, nie ma jej wśród osób uratowanych - podaje "El Pais".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii, wykolejone wagony Polregio, zarzuty dla policjantów

Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii, wykolejone wagony Polregio, zarzuty dla policjantów

WARTO WIEDZIEĆ
Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy

Pod jednym z wykolejonych pociągów znaleziono ciało kolejnej ofiary katastrofy

Burmistrz: to byli pracowici ludzie

- To, że Cristina przeżyła, to cud - komentował na konferencji prasowej Adrián Cano, burmistrz miasta Aljaraque. - Dziewczynka czuje się dobrze, miała tylko zadrapania i siniaki. To wszystko. Opiekuje się nią jeden z jej dziadków i kilku innych krewnych - cytuje go "El Mundo". Według relacji urzędnika rodzina wracała w niedzielny wieczór z weekendu w Madrycie, gdzie byli na meczu Realu. "Ich radość ze zwycięstwa madryckiego klubu (...) została przerwana w pobliżu Adamuz" - pisze "El Pais".

Jak mówił Cano, rodzina była znana w okolicy. Prowadzili sklepy, mieli także food trucka. Zaznaczył, że byli to "bardzo pracowici ludzie". W wypadku pociągów, którymi podróżowało około 500 pasażerów, rannych zostało około 150 osób. Ponad 40 osób jest wciąż zaginionych.

Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz
Dowiedz się więcej:

Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: El Pais, Telecino, El Mundo, Euronews

Źródło zdjęcia głównego: Susana Vera / Reuters / Forum

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaWypadek
Czytaj także:
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch nie dała rady. Paolini tym razem za mocna
EUROSPORT
Zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie
Zaniedbane, na łańcuchu, w budach pełnych szkła
Poznań
Kapliczka stała przy drodze wzdłuż ulicy Sandomierskiej w Kielcach
Zniknęła kapliczka, kuria napisała o "dewastacji". Prawda okazała się inna
Kielce
imageTitle
Upał zebrał żniwo. Groźny moment na korcie w Melbourne
EUROSPORT
Teoria "wielkiego resetu majątku" Polaków. Straszą czy ktoś chce zarobić?
"1 lipca twoja działka straci wartość". Kampania fałszywa, zmiana prawa realna
Gabriela Sieczkowska
Kontrola paszportowa na lotnisku Kraków Balice
Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy
Kraków
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg. Jest ruch prokuratury
MAŁOPOLSKA
Zakorkowana ulica
Polskie miasto czwartym najbardziej zakorkowanym na świecie
Łódź
imageTitle
Prawie sześć godzin na korcie. "Wycisnęliśmy z siebie ostatnią kroplę energii"
EUROSPORT
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
BIZNES
TSUE
Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego
BIZNES
Cykl spotkań został zorganizowany przez GDDKiA
Drogowcy zasypani protestami w sprawie S7. Wpłynęło 20 tysięcy pism
Kraków
samolot trump
Trump wylądował w Szwajcarii
Świat
imageTitle
Pierwsza wygrana nowej ekipy. Zmiana lidera w Australii
EUROSPORT
Brooklyn Beckham, Victoria Beckham i David Beckham
Syn Beckhamów uderzył w rodziców. "Upominam się o swoje"
Kultura i styl
Sala KRS
Policjanci w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa
WARSZAWA
Karetka
Dziewięciolatka zasłabła w łazience, trafiła do szpitala
Rzeszów
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
BIZNES
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
METEO
imageTitle
Mediolan szykuje wyjątkową atrakcję. Pokaże najcenniejsze skarby
EUROSPORT
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku
Poznań
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Wiedziałam, że nie będzie w stanie tego utrzymać"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
"Jak ktoś przynosi tę gazetę, wyrywamy ją sobie z rąk"
Iga Dzieciuchowicz
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica