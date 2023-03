Katastrofa kolejowa w Grecji. Relacje ocalałych i ratowników

czytaj dalej

Alaksandr Łukaszenka przybył we wtorek z wizytą do Chin, gdzie ma się spotkać z przywódcą Państwa Środka Xi Jinpingiem, aby omówić szereg kwestii, od handlu i inwestycji po "wyzwania międzynarodowe" - poinformowała białoruska państwowa agencja informacyjna BelTA. Wizyta Łukaszenki potrwa do czwartku.