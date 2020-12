Zginęło 18 górników, trwają poszukiwania zaginionych. Katastrofa górnicza w Chinach

W mieście Czungcin w Chinach doszło w piątek późnym popołudniem do katastrofy górniczej. Jak podała chińska agencja Xinhua, zginęło 18 górników. To kolejne takie zdarzenie w tym regionie w ciągu dwóch miesięcy.

Według państwowej chińskiej agencji w kopalni w Czungcin (południowo-zachodnie Chiny) miał miejsce wyciek silnie toksycznego tlenku węgla. W związku z tym doszło do katastrofy górniczej.

18 osób nie żyje, jedną udało się uratować

Do wypadku doszło o godz. 17 w piątek (godz. 10 w Polsce) w niedawno zamkniętej kopalni Diaoszuidong. Pod ziemią zostało uwięzionych w sumie 24 górników, którzy zajmowali się wywożeniem narzędzi i osprzętu górniczego.

Do soboty udało się uratować i wydobyć na powierzchnią tylko jednego górnika. Trwają poszukiwania pięciu zaginionych, co do których istnieje przypuszczenie, że przeżyli - relacjonuje chińska agencja.