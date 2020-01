Władze Iranu ustąpiły. Czarne skrzynki zostaną odczytane w Kijowie

Przy pomocy ekspertów z "Francji, Kanady i Ameryki spróbujemy odczytać (dane - red.) w Kijowie" - oświadczył Hasan Rezaifar, kierujący wydziałem badającym wypadki w irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. - Jeżeli te działania zakończą się niepowodzeniem, to czarna skrzynka zostanie wysłana do Francji - dodał Rezaifar, cytowany przez Tasnim. Podkreślił, że dane ze skrzynek nie będą odczytywane w Iranie.

Apele o przekazanie czarnych skrzynek

Dzień wcześniej premier Kanady Justin Trudeau zaapelował do władz Iranu o przesłanie czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego boeinga do specjalistycznego laboratorium we Francji. Występując na konferencji prasowej w Ottawie, Trudeau oświadczył, że "tylko kilka krajów, jak na przykład Francja, posiada laboratoria zdolne do tego rodzaju badania". Dodał, że Francja zaproponowała już swoje usługi w tej sprawie.