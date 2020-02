Kijów walczy o odszkodowania i prawdę o katastrofie w Iranie

"Chcemy znać całą prawdę"

Minister Prystajko zaznaczył, że Ukraina domaga się, by strona irańska ujawniła wszystkie okoliczności katastrofy i nie zgodzi się na uznanie za winnego tragedii "jakiegoś wojskowego, który zestrzelił samolot". - Chcemy znać całą prawdę o tym, co wydarzyło się z naszym rejsem, co doprowadziło do śmierci naszych ludzi - podkreślił.