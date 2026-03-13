Katastrofa powietrznego tankowca. Cała załoga zginęła

Dowództwo Centralne USA przekazało, że w wyniku straty powietrznego tankowca KC-135 zginęła cała załoga jednostki - czyli sześć osób. Ich tożsamość nie została ujawniona. Najpierw powiadomione zostaną rodziny zabitych.
Amerykańskie siły zbrojne podały też, że okoliczności zdarzenia są badane, a do straty maszyny nie doszło w wyniku ostrzału ze strony wroga ani sił sprzymierzonych.
Jedna z proirańskich grup - Islamski Ruch Oporu w Iraku (IRI) – ogłosiła natomiast, że jej bojownicy zestrzelili KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".
Grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rozbił się amerykański tankowiec
KC-135 to samolot używany do powietrznego tankowania innych samolotów. Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w trakcie trwającej wojny z Iranem.
Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.
Opracował Mikołaj Stępień
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock