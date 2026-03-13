Świat

Katastrofa powietrznego tankowca. Cała załoga zginęła

Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Stany Zjednoczone prowadzą akcję ratunkową po katastrofie samolotu w Iraku
Źródło: Reuters
Główne dowództwo wojsk USA poinformowało o rozbiciu się w Iraku powietrznego tankowca KC-135. Zginęli wszyscy członkowie załogi. To co najmniej czwarty samolot stracony przez Stany Zjednoczone od rozpoczęcia wojny z Iranem.

Dowództwo Centralne USA przekazało, że w wyniku straty powietrznego tankowca KC-135 zginęła cała załoga jednostki - czyli sześć osób. Ich tożsamość nie została ujawniona. Najpierw powiadomione zostaną rodziny zabitych.

Amerykańskie siły zbrojne podały też, że okoliczności zdarzenia są badane, a do straty maszyny nie doszło w wyniku ostrzału ze strony wroga ani sił sprzymierzonych.

Jedna z proirańskich grup - Islamski Ruch Oporu w Iraku (IRI) – ogłosiła natomiast, że jej bojownicy zestrzelili KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".

Grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.

Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Źródło: Adomas Daunoravicius/Shutterstock

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rozbił się amerykański tankowiec

KC-135 to samolot używany do powietrznego tankowania innych samolotów. Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w trakcie trwającej wojny z Iranem.

Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.

pc

Opracował Mikołaj Stępień

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock

