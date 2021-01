Po niemal czterech latach koniec bojkotu Kataru

Osiągnięto przełom w rozmowach dotyczących rozwiązania konfliktu w Zatoce Perskiej, a porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane we wtorek - oznajmił przedstawiciel amerykańskiej administracji. Rijad potwierdził, że znosi blokadę, ale nie zrobiły tego jeszcze pozostałe kraje, które bojkotowały Katar - Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Przedstawiciel administracji USA zapewnił jednak, że "oczekuje ona", iż państwa te pójdą śladem Rijadu.

Szczyt w Al-Uli ma doprowadzić do "pojednania i solidarności"

Następca tronu Arabii Saudyjskiej i de facto jej przywódca, książę Muhammad ibn Salman as-Saud powiedział, że zaplanowany na wtorek szczyt Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), który odbędzie się w saudyjskim mieście Al-Ula, będzie otwarty dla przywódcy Kataru. Ma on tam doprowadzić do "pojednania i solidarności, wobec wyzwań jakie stoją przed regionem" - dodał książę.

Emir Kataru szejk Tamim ibn Hamad Al-Sani potwierdził w poniedziałek wieczorem, że weźmie udział we wtorkowym szczycie, który ma być przede wszystkim poświęcony zagrożeniu, jakie dla krajów Zatoki stanowi w ich mniemaniu Iran - podaje EFE. Agencja Reutera zwraca uwagę, że zapowiedź porozumienia, które pomogły wypracować Stany Zjednoczone, wpisuje się w strategię administracji prezydenta Donalda Trumpa, która doprowadziła do uznania Izraela przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Sudan i Maroko w nadziei na utworzenie z nim wspólnego frontu przeciw Iranowi.

Zięć i doradca Trumpa, Jared Kushner, który był zaangażowany w rozmowy między skonfliktowanymi krajami Zatoki Perskiej, weźmie udział w spotkaniu w Al-Ula. Powołując się na bliskowschodnich dyplomatów Reuters podaje, że do zawarcia porozumienia dążyła Arabia Saudyjska, która chciała - przed objęciem urzędu prezydenta USA przez Joe Bidena - zademonstrować wolę pokojowego rozwiązywania regionalnych konfliktów.

Kuwejt ujawnił już na początku grudnia, że toczą się rozmowy, które mają doprowadzić do porozumienia między Katarem i bojkotującymi go krajami Zatoki Perskiej, co wkrótce potwierdził Rijad.