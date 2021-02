W grze o zwycięstwo trzy ugrupowania. Katalończycy wybierają swój parlament

W Katalonii na północnym wschodzie Hiszpanii odbywają się w niedzielę wybory do parlamentu regionu. Ostatnie sondaże wskazywały, że szanse na zwycięstwo mają dwa ugrupowania separatystyczne oraz socjaliści.

Faworytem wyborów do parlamentu Katalonii jest Partia Socjalistów Katalonii (PSC), powiązana z rządzącą krajem Hiszpańską Socjalistyczną Partią Robotniczą (PSOE), ale w ciągu ostatnich dwóch tygodni poparcie dla niej wyraźnie spadło w sondażach. Katalońscy socjaliści, według badań, mogą liczyć na 22 proc. głosów.

Wybory do parlamentu Katalonii PAP/EPA/Susanna Saez

Komentatorzy wskazują, że wpływ na spadające dla PSC poparcie mogło mieć wystawienie na czele listy wyborczej Salvadora Illi, do niedawna ministra zdrowia Hiszpanii. Odszedł on z rządu Pedra Sancheza 26 stycznia, oskarżany przez ugrupowania opozycyjne za doprowadzenie do chaosu służby zdrowia podczas epidemii. Część oponentów zarzuciła mu "dezercję" i "karierowiczostwo".