Media: europejski wywiad potwierdził, że katalońscy separatyści próbowali uzyskać pomoc od Rosji

Katalońscy separatyści próbowali uzyskać od Rosji pomoc dla ruchu, którego celem jest oderwanie tego regionu od Hiszpanii - ma wynikać z raportu europejskich służb wywiadu. Informację podał dziennik "ABC", powołując się na dokument, do którego wcześniej dotarł "New York Times".

Josep Lluis Alay, szef biura w rządzie byłego niepodległościowego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, odrzucił te oskarżenia jako "fałszywe". - Relacje Katalonii z Rosją to historie z duchami, które Madryt stale eksploatuje - powiedział Alay cytowany przez "ABC". - Chodzi o zasianie wątpliwości w Brukseli co do katalońskiego ruchu niepodległościowego - dodał.