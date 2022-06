Nie chciała być izolowana w "złotej klatce". Kim była Kasia Gallanio?

Kasia Gallanio o byciu "izolowaną w złotej klatce"

Mówiąc o zarzutach wobec byłego męża dotyczących kazirodczego zachowania wobec jednej z ich córek, podkreślała, że cała sytuacja była dla niej bardzo przykra. - Miałam poczucie winy, poczucie, że jej nie chroniłam - przyznała. Opowiadała o walce o to, z kim mają mieszkać ich dzieci i o ogromnej tęsknocie za 15-letnią córką, której - jak mówiła - "zabroniono z nią rozmawiać". - Dostaje mnóstwo rzeczy od swojego ojca. To niemal jak manipulacja, szantaż, co jest bardzo smutne, bo za nią tęsknię - zaznaczała.

Na uwagę prowadzącej wywiad, że pewnie ludzie myślą, że skoro ma pieniądze, to nie powinna się skarżyć, odparła: - Nieważne, na jakim poziomie jesteś, zawsze masz jakieś problemy, to dalej boli tak samo. - Abdelaziz kontrolował mnie poprzez dzieci. Uważam, że to nie jest dobre i to tylko je krzywdzi - mówiła.