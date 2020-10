Grozili dziennikarzom po przedruku karykatury Mahometa. "Skłoniło nas to do złożenia skargi do sądu"

18 października "La Nouvelle Republique" przedrukował karykaturę wcześniej opublikowaną przez francuski tygodnik satyryczny "Charlie Hebdo". Zrobiono to, by zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie stanowią islamscy ekstremiści, po brutalnym zamordowaniu pod Paryżem francuskiego nauczyciela Samuela Paty'ego.

Dziennikarz "NR" Chrostophe Herigault powiedział telewizji BFM, że zdecydowana większość pozytywnie zareagowała na pierwszą stronę gazety, stając w obronie wolności słowa i demokracji, zaś kilka osób zagroziło redakcji. - Było cztery lub pięć gróźb, zwłaszcza na Facebooku, co skłoniło nas do złożenia skargi do sądu - powiedział Herigault.