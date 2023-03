Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele. Papież Franciszek: w tamtych czasach wszystko tuszowano

Na wszystko należy patrzeć z perspektywy czasów, w jakich to się działo. Anachronizmy zawsze są szkodliwe. W tamtych czasach wszystko tuszowano. Nawet skandal w Bostonie - powiedział papież Franciszek w wywiadzie dla argentyńskiego dziennika "La Nacion". Był pytany o informacje przedstawione w reportażu "Franciszkańska 3", w którym Marcin Gutowski pokazał dowody na to, że Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele, zanim został papieżem.

Marcin Gutowski w najnowszym reportażu "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" pokazał nieznane fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy jeszcze nie był on papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali kardynała o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły.

Papież Franciszek: w tamtych czasach wszystko tuszowano

O informacje przedstawione w reportażu Franciszek został zapytany w rozmowie z argentyńskim dziennikiem "La Nacion" opublikowanej 10 marca. Dziennikarka wspomniała o liście, "który Karol Wojtyła, jeszcze jako kardynał z Krakowa, wysłał do kardynała Königa w Wiedniu, z pytaniem czy mógłby przyjąć pewnego kapłana, który w końcu okazał się sprawcą nadużyć seksualnych". Zapytała papieża, czy decyzja o kanonizacji Jana Pawła II nie została podjęta zbyt szybko.

Franciszek odpowiedział, że "na wszystko należy patrzeć z perspektywy czasów, w jakich to się działo". "Anachronizmy zawsze są szkodliwe. W tamtych czasach wszystko tuszowano. Nawet skandal w Bostonie, wszystko tuszowano. Kiedy skandal bostoński ujrzał światło dzienne, Kościół zaczął z bliska przyglądać się problemowi. Rozwiązaniem było przenieść księdza w inne miejsce lub, co najwyżej, wydalić go ze stanu kapłańskiego, jeśli nie było innego rozwiązania, ale tak, by uniknąć skandalu" - mówił.

Dodał, że "to samo niestety robi się do dziś, kiedy takie rzeczy zdarzają się w rodzinach lub w sąsiedztwie".

"I pomyśleć, że 42 procent takich przypadków, a są to dane z całego świata, ma miejsce w rodzinach i w sąsiedztwie. Następne na liście jest środowisko szkolne. Tam też wszystko się tuszuje, by nie wywoływać problemów, taki jest tryb postępowania. Kościół też tak robił: tuszował, przenosił, czasem nie było rady i trzeba było kogoś usunąć na zawsze, ale wysyłano go w inne miejsce. Chcę powiedzieć, że określone zdarzenia należy interpretować z perspektywy czasów, w jakich miały miejsce" - powiedział papież.

Franciszek: Kościół zmienił stosunek. Postanowił wziąć byka za rogi

"Mówi się, że we wspomnianym liście, który Wojtyła wysłał do Königa, była mowa o tym, że polecany ksiądz ma studiować psychologię i że był to swoisty szyfr, który miał wskazywać, że chodzi o kogoś, kto dopuścił się nadużyć seksualnych. Tak to wynikało z archiwów" - powiedziała dziennikarka.

"Nie znam tego konkretnego przypadku, ale tak się robiło. Zatuszować, albo kiedy nie było innej rady, wysłać gdzieś daleko. Wyciszyć. Tak jak do tej pory niestety ma to miejsce w rodzinach. Kiedy to wujek, dziadek lub sąsiad stanowią wielki problem" - odpowiedział papież Franciszek. "Dzięki Bogu Benedykt jako pierwszy odkrył sprawę Legionistów. Był odważny. Dziś Kościół podjął ten temat. Dopiero po skandalu bostońskim, ale od tamtego czasu Kościół zmienił stosunek. Postanowił wziąć byka za rogi" - dodał.

Autor:js/kab

Źródło: La Nacion, tvn24.pl