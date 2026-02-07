Nawrocki z synem i w czapce ze swoim nazwiskiem. Reporter zapytał go o pół roku prezydentury

Karol Nawrocki o swojej prezydenturze. "Jestem z tego pół roku zadowolony"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

WSZYSTKO O IGRZYSKACH MEDIOLAN-CORTINA 2026 >>>

W sobotę rano reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał w wiosce olimpijskiej w Mediolanie z prezydentem Karolem Nawrocki. Zapytał o to, jak ocenia pół roku swojej prezydentury. - Jestem z tego pół roku zadowolony, ale myślę, że czekają nas kolejne półrocza i lata, które będą bardzo dobre dla Polski - dodał.

Nawrocki w czasie rozmowy z reporterem TVN24 był między innymi w towarzystwie swojego syna. Na głowie miał czapkę z daszkiem z napisem: "Nawrocky".

Niespełnione obietnice Nawrockiego

Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku, czyli pół roku temu. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej złożył kilkadziesiąt obietnic wyborczych, chociaż jego głównym programem był Plan 21.

O postulatach z Planu 21 Nawrocki przypomniał między innymi w czasie inauguracyjnego orędzia. Niektóre miały być spełnione w konkretnym i szybkim terminie. To, ile z nich udało się zrealizować, przeanalizowali dziennikarze Konkret24 Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska i Michał Istel. Jak ustalili, nie został spełniony ani jeden punkt.

Prezydent na Igrzysk Olimpijskich

W piątek wieczorem prezydent wziął udział w uroczystości otwarcia inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich na mediolańskim stadionie San Siro. Na tę ceremonię przybyło kilkunastu prezydentów z gospodarzem wydarzenia, szefem państwa włoskiego Sergio Mattarellą i premierką Giorgią Meloni.

W rozmowie z Łukasikiem Nawrocki ocenił otwarcie wydarzenia jako bardzo przyjemne. - Rozmawiałem z prezydentami wielu krajów. Cały wieczór spędziłem z premierem Holandii, ale też z moimi przyjaciółmi z krajów bałtyckich. Miałem spotkanie z [wiceprezydentem USA - red.] J.D. Vancem - powiedział.

Dopytywany o szczegóły rozmów z przywódcami państw, Nawrocki przekazał, że dotyczyły one sportu oraz aktualnych kwestii w polityce europejskiej. Dodał też, że jedzie na spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, aby promować polską kandydaturę do organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD