Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nawrocki z synem i w czapce ze swoim nazwiskiem. Reporter zapytał go o pół roku prezydentury

07 0935 mediolan nawrocki-0046
Karol Nawrocki o swojej prezydenturze. "Jestem z tego pół roku zadowolony"
Paweł Łukasik spotkał w wiosce olimpijskiej prezydenta Karola Nawrockiego i zapytał go o pół roku prezydentury. - Czekają nas kolejne półrocza i lata, które będą bardzo dobre dla Polski - odpowiedział Nawrocki. Jak przeanalizował Konkret24, ani jeden z 21 zapowiadanych przez prezydenta postulatów nie został zrealizowany.

WSZYSTKO O IGRZYSKACH MEDIOLAN-CORTINA 2026 >>>

W sobotę rano reporter TVN24 Paweł Łukasik rozmawiał w wiosce olimpijskiej w Mediolanie z prezydentem Karolem Nawrocki. Zapytał o to, jak ocenia pół roku swojej prezydentury. - Jestem z tego pół roku zadowolony, ale myślę, że czekają nas kolejne półrocza i lata, które będą bardzo dobre dla Polski - dodał.

Nawrocki w czasie rozmowy z reporterem TVN24 był między innymi w towarzystwie swojego syna. Na głowie miał czapkę z daszkiem z napisem: "Nawrocky".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

Ile z Planu 21 Karol Nawrocki zrealizował

Zespół autorów
Michał IstelGabriela SieczkowskaZuzanna Karczewska
Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później

Ta sama impreza, ten sam kraj, ten sam reporter 20 lat później

Niespełnione obietnice Nawrockiego

Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku, czyli pół roku temu. Jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej złożył kilkadziesiąt obietnic wyborczych, chociaż jego głównym programem był Plan 21.

O postulatach z Planu 21 Nawrocki przypomniał między innymi w czasie inauguracyjnego orędzia. Niektóre miały być spełnione w konkretnym i szybkim terminie. To, ile z nich udało się zrealizować, przeanalizowali dziennikarze Konkret24 Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska i Michał Istel. Jak ustalili, nie został spełniony ani jeden punkt.

Prezydent na Igrzysk Olimpijskich

W piątek wieczorem prezydent wziął udział w uroczystości otwarcia inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich na mediolańskim stadionie San Siro. Na tę ceremonię przybyło kilkunastu prezydentów z gospodarzem wydarzenia, szefem państwa włoskiego Sergio Mattarellą i premierką Giorgią Meloni.

W rozmowie z Łukasikiem Nawrocki ocenił otwarcie wydarzenia jako bardzo przyjemne. - Rozmawiałem z prezydentami wielu krajów. Cały wieczór spędziłem z premierem Holandii, ale też z moimi przyjaciółmi z krajów bałtyckich. Miałem spotkanie z [wiceprezydentem USA - red.] J.D. Vancem - powiedział.

Kolumna 45 aut i "zablokowane" cztery piętra hotelu. J.D. Vance na igrzyskach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolumna 45 aut i "zablokowane" cztery piętra hotelu. J.D. Vance na igrzyskach

Dopytywany o szczegóły rozmów z przywódcami państw, Nawrocki przekazał, że dotyczyły one sportu oraz aktualnych kwestii w polityce europejskiej. Dodał też, że jedzie na spotkanie z przewodniczącą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, aby promować polską kandydaturę do organizacji igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPIgrzyska OlimpijskieZimowe igrzyska olimpijskie
Czytaj także:
imageTitle
Poza stała się hitem. Polacy gwiazdami ceremonii otwarcia
EUROSPORT
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
BIZNES
Groźne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Daniszynie
Samochód zderzył się z szynobusem, potem w auto wjechał pociąg
Poznań
Hodowcy reniferów w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym
Zabierają mężczyzn. "Wracają w cynkowych trumnach"
Tatiana Serwetnyk
Alp
Kosmiczne przejazdy. Decydują ułamki sekund
RELACJA
Auto na torach w miejscowości Błonie
Z jezdni zjechali na tory, auto utknęło. Zareagował świadek
WARSZAWA
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
METEO
imageTitle
Chwile grozy. Zgubiła nartę w locie
EUROSPORT
imageTitle
Skazani na medale. Wszystkie gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
METEO
Zełenski
Zełenski podał datę. "USA chcą zakończyć wojnę"
Świat
imageTitle
Polka o straszącej skoczni. "Niepokój w głowie rośnie"
EUROSPORT
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
BIZNES
Zderzenie karetki i samochodu w Krakowie
Zderzenie karetki z samochodem. Jedna osoba w szpitalu
Kraków
Lekarz szpitala oskarżony o błąd w sztuce (zdjęcie ilustracyjne)
"150 tysięcy nowych zachorowań w ciągu tygodnia". Lekarz ostrzega przed wariantem "K"
Polska
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
BIZNES
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
BIZNES
Norki na fermach futrzarskich
"Mówią mi: nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy". Skala cierpienia poraża
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
METEO
Moratorium na łosie obowiązuje od 2005 roku
Radni chcą odstrzału łosi. Jeden minister - za, drugi - przeciw
Michał Malinowski
shutterstock_2720707841
Pan Piotr myślał, że to wrzody. Lekarz zobaczył "pierwszy GIST w swojej karierze"
Zuzanna Kuffel
shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
BIZNES
GettyImages-2258153489
Dzieci w rękach ICE. "Widzimy wyraźną presję na zwiększanie liczby zatrzymań"
Monika Winiarska
Donald Trump
Trump nie widział końcówki nagrania? "Nie popełniłem błędu"
Świat
imageTitle
Cała nadzieja w nich. Wyjątkowe reprezentacje na igrzyskach
EUROSPORT
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
BIZNES
imageTitle
Armia po śnieg i skok w operatora. 25 olimpijskich faktów
EUROSPORT
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
WARSZAWA
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Dzisiaj poznamy nowy zarząd Polski 2050
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica