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Świat

Karol Nawrocki z wizytą w Ankarze. "Turcja jest sprawdzonym sojusznikiem"

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Karol Nawrocki i Recep Erdogan
Nawrocki o programie SAFE i "tlenie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego"
Źródło wideo: Centrum Strategii Rozwojowych
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Prezydent Karol Nawrocki udał się z wizytą do Ankary, gdzie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Rozmowy liderów dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, przygotowań do zbliżającego się szczytu NATO oraz rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Turcją.

Prezydenci Polski i Turcji spotkali się we wtorek w Ankarze, w związku z trwającą oficjalną wizytą Nawrockiego w Turcji. Nawrocki podkreślał, że Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem odgrywającym istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa Europy, a w sposób szczególny regionu Morza Czarnego.

- Z prezydentem Erdoganem dyskutowaliśmy o zakresach działań naszej bilateralnej współpracy, tak ważnej przyjacielskiej, partnerskiej i sojuszniczej oraz związanej z geopolityką - poinformował. Podkreślił, że cieszy go intensywność kontaktów polsko-tureckich na najwyższych szczeblach

Karol Nawrocki i Recep Tayyip Erdogan
Karol Nawrocki i Recep Tayyip Erdogan
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki z wizytą w Ankarze. Zaprosił Erdogana do Polski

Nawrocki powiedział, że jednym z głównych tematów jego wtorkowej rozmowy z prezydentem Turcji były konsultacje przed zbliżającym się szczytem NATO w Ankarze.

- Polskę i Turcję łączy wielowiekowa tradycja relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu - ocenił prezydent po rozmowach z tureckim prezydentem.

- Nie da się zbudować odpowiedzialności wschodniej flanki NATO bez dostrzegania tego ogromnego potencjału, który niesie Polska na północy i odpowiedzialności za Morze Bałtyckie oraz Turcja, a więc największa lądowa armia NATO w Europie w zakresie Morza Czarnego - zaznaczył.- Bardzo cieszy nas aktywność Turcji jako partnera strategicznego Inicjatywy Trójmorza - dodał Nawrocki.

Ponadto polski prezydent ocenił, że wizyta pokazała, iż "dotychczasowe doświadczenia relacji pomiędzy Polską a Turcją, a także potencjał ogromnej współpracy między naszymi państwami jest na doskonałym poziomie". Nawrocki przekazał także, iż zaprosił prezydenta Turcji do złożenia wizyty w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki w Ankarze
Prezydent Karol Nawrocki w Ankarze
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Erdogan o współpracy Polski z Turcją

Erdogan relacjonował, że w trakcie spotkania z Nawrockim dyskutowali m.in. o wymianie handlowej między Polską a Turcją, która - jak mówił - przebiła pułap 10 mld dolarów rocznie, czyli cel wyznaczony przez oba państwa. Przekazał, że wśród tematów rozmów były kwestie handlu, inwestycji, przemysłu obronnego i energetyki. Podkreślił, że oba kraje będą działały na rzecz zwiększenia obrotów handlowych pomiędzy nimi.

Zauważył też, że Polska należy do krajów, gdzie tureckie firmy budowlane są najbardziej aktywne. Wyraził nadzieję, że liczba projektów w tej dziedzinie będzie rosła. Wskazał, że kolejnym obszarem współpracy o dużym potencjale jest transport. Podkreślał w tym kontekście wagę Inicjatywy Trójmorza, dla której Turcja - jak zaznaczył - jest partnerem strategicznym.

Mówił też o aspiracjach Turcji dotyczących współpracy z UE. - Zawsze podkreślamy, że chcemy rozwijać współpracę z Unią Europejską, w oparciu o wzajemne korzyści i szacunek. Dlatego chciałbym podziękować przy tej okazji Polsce za to, że wspiera proces akcesyjny Turcji do Unii Europejskiej — podkreślił prezydent Turcji. - I mam nadzieję, że to wsparcie będzie trwało nadal — dodał.

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan
Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Spotkanie Erdogana z Nawrockim. Obronność wśród kluczowych tematów

Erdogan jako kluczowy temat wskazał kwestię dwustronnej współpracy dotyczącej przemysłu obronnego. - Zrealizowaliśmy bardzo wiele partnerskich projektów, zarówno w zakresie statków bezzałogowych, jak i innych projektów obronnych. Jesteśmy sojusznikami w NATO i nasze kraje odgrywają niezastąpioną rolę w europejskiej architekturze bezpieczeństwa i cały czas pracujemy nad wzmacnianiem tej współpracy - oświadczył Erdogan. Prezydent Turcji mówił też o wzmacnianiu relacji dwustronnych z Polską w zakresie edukacji, kultury, nauki i turystyki.

Zaznaczył także, że podczas rozmów nie brakło tematów związanych z geopolityką i bezpieczeństwem, w tym kwestii NATO, wzmocnienia jego "europejskiego filaru i zdolności odstraszania" oraz przygotowania do zbliżającego się szczytu Sojuszu w Ankarze. - Uważamy za istotne wzmacnianie więzi transatlantyckiej, w tym przejmowanie większej odpowiedzialności przez naszych europejskich sojuszników - powiedział Erdogan.

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Źródło: PAP
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Tagi:
TurcjaRecep Tayyip ErdoganKarol NawrockiNATObezpieczeństwobranża zbrojeniowa
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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