"Nasze relacje są szczególnie silne". Nawrocki z wizytą w Londynie

Rozpoczęło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trwa dwudniowa wizyta Karola Nawrockiego w Londynie. We wtorek po godzinie 12 czasu polskiego rozpoczęło się spotkanie prezydenta z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem w jego siedzibie przy Downing Street 10.

Starmer powiedział, że wizyta polskiego prezydenta to dla niego wielka przyjemność i zaszczyt. - Bardzo się cieszę, że był pan w stanie przyjechać (do Londynu) już na początku swojej kadencji - powiedział brytyjski premier.

Karol Nawrocki i Keir Starmer Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN/POOL

Dodał, że historia Polski i Wielkiej Brytanii to historia bliskich relacji, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. - Jesteśmy bardzo dumni z naszych relacji, nawet mam więzy rodzinne z Polakami - mówił, podkreślając, że "polsko-brytyjska współpraca jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Europy".

Nawrocki podziękował za serdeczne przywitanie. - Potwierdzam, że Polska i Wielka Brytania są sojusznikami od wielu, wielu lat. A obecnie nasze relacje są szczególnie silne i nasze partnerstwo strategiczne jest najważniejsze w sektorze bezpieczeństwa - powiedział.

Na Downing Street 10 rozpoczęło się spotkanie Prezydenta RP @NawrockiKn z Premierem @Keir_Starmer.



Brytyjczycy są naszym ważnym sojusznikiem w ramach NATO i od wielu lat są także ważnym partnerem w dialogu dwustronnym, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i współpracę… pic.twitter.com/4ciKU3wnqG — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) January 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/Kancelaria Prezydenta RP

"Skupimy się na bezpieczeństwie"

Wyraził podziw dla sił zbrojnych Wielkiej Brytanii i zaznaczył, że polskie oraz brytyjskie spółki współpracują bardzo blisko. - Dzięki naszej współpracy opracowaliśmy również systemy bezpieczeństwa, więc nasze spotkania jest bardzo szerokie, ale oczywiście skupimy się na bezpieczeństwie - powiedział Nawrocki.

Podkreślił też, że stosunki handlowe obu krajów też są bardzo silne. - Wielka Brytania jest najważniejszym polskim partnerem spoza Unii Europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o eksport polskich produktów rolniczych - wskazywał.

Rozpoczęło się spotkanie Karola Nawrockiego z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem Źródło: Mikołaj Bujak/KPRP

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślał wcześniej w czasie briefingu, że głównymi tematami rozmów będą kwestie negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą oraz gwarancje bezpieczeństwa, których miałyby udzielić Ukrainie państwa tak zwanej koalicji chętnych oraz Stany Zjednoczone na wypadek kolejnej potencjalnej rosyjskiej agresji.

- Brytyjczycy są naszym ważnym sojusznikiem w ramach NATO i od wielu lat są także ważnym partnerem w dialogu dwustronnym, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i współpracę przemysłów zbrojeniowych - powiedział Przydacz.

OGLĄDAJ: TVN24 HD