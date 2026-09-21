Świat Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. "Jesteście w istocie ambasadorami" Oprac. Kamila Grenczyn |

Nawrocki: jesteście w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką od piątku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę wręczył odznaczenia zasłużonym dla kraju przedstawicielom - między innymi duchowieństwu, nauczycielom oraz osobom promującym sport i inicjatywy edukacyjne.

Zwracając się do przedstawicieli Polonii w Nowym Jorku prezydent przypomniał, że również dzięki nim możliwe są strategiczne, partnerskie relacje z USA. - Jesteście w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej na amerykańskiej ziemi - powiedział.

- Naród ma tę cechę, że nie dotyczą go ani ograniczenia przestrzenne, ani ograniczenia czasowe. Nosząc Polskę w sercu, jesteśmy Polakami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naród, jak rodzina, trwa nawet mimo śmierci, bo narodzą się nowi, wychowywani są nowi. I ta siła narodu, siła narodowej wspólnoty, zawsze tak mocno wybrzmiewa w Stanach Zjednoczonych - mówił Nawrocki.

Karol Nawrocki na spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiej Polonii w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Nawrocki o strategicznych relacjach z USA

Jak zaznaczył - zwracając się podczas spotkania w Nowym Jorku do przedstawicieli Polonii - "w każdym z was bije polskie serce i jest głębokie przywiązanie do polskich wartości". - To dzięki takim ludziom jak państwo, odznaczeni, relacje polsko-amerykańskie - te na najwyższym szczeblu, które znajdują swoje odbicie w bezpośredniej relacji dwóch prezydentów, przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i mojej - to dzięki państwa pracy, życiu i wielkich sukcesach w Stanach Zjednoczonych te strategiczne, partnerskie relacje są możliwe - ocenił Nawrocki.

Wcześniej w niedzielę polska para prezydencka wzięła udział w mszy świętej w Kościele św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku.

Para prezydencka na mszy świętej w Kościele św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Karol Nawrocki w USA. Co zaplanowano

W poniedziałek przed południem prezydent Nawrocki będzie uczestniczył w Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego. Po południu zaplanowano spotkanie Nawrockiego z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy. Prezydent Polski w poniedziałek spotka się także z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Wieczorem zaplanowano uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta RP.

Z kolei pierwsza dama Marta Nawrocka w poniedziałek po południu spotka się z członkami grupy NAROWERZE.US. Zaplanowano wspólny przejazd rowerowy.

We wtorek rano prezydent weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, a potem w rozpoczęciu debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przed południem zaplanowano wypowiedź Nawrockiego dla przedstawicieli polskich mediów. W planach prezydenta na ten dzień jest też spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej, prezydentem Burundi Evaristem Ndayishimiyem. We wtorek wieczorem zaplanowano udział prezydenta Nawrockiego i pierwszej damy w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego żonę Melanię Trump. W środę po południu prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.

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