Para prezydencka w "amerykańskiej Częstochowie"

Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w USA. W niedzielę para prezydencka odwiedziła Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, nazywane "amerykańską Częstochową", spotkała się też z Polonią.

Wizyta pary prezydenckiej w Doylestown rozpoczęła się od uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej premiera Jana Olszewskiego.

Odsłonięcia tablicy upamiętniającej premiera Jana Olszewskiego Źródło: PAP/Leszek Szymański

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Za wybitne zasługi w dyplomacji i wspieranie Polonii Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski odznaczył Annę Marię Anders. Odznaczeni zostali także między innymi: Tadeusz Antoniak, Janusz Romański i Grzegorz Tymiński.

- To nie tylko podziękowania, to nie tylko przemówienia i to nie tylko słowa, to także konkretne działania. Chcę zapewnić Polonię w Stanach Zjednoczonych i Polonię na całym świecie, że będę waszym prezydentem w wymiarze praktycznych działań Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki i działaczka polonijna i dyplomatka Anna Maria Anders Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nawrocki chce powołać radę ds. Polonii

Prezydent przypomniał, że zamierza powołać Radę do spraw Polonii i Polaków za Granicami Rzeczypospolitej.

- Niebawem powołamy także radę do spraw Polonii i Polaków za Granicami Rzeczypospolitej po to, aby pochylać się nad konkretnymi problemami Polonii na całym świecie. Po to, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi, aby słuchać waszego głosu i aby móc przekładać go na język legislacyjnej i prawnej praktyki - powiedział.

Karol Nawrocki na spotkaniu z Polonią Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nawrocki dziękował Polonii w USA, podkreślając, że został prezydentem także dzięki jej przedstawicielom. - Jesteśmy w miejscu szczególnym dla naszej narodowej wspólnoty, miejscu o przynajmniej trzech wymiarach wyjątkowości - powiedział. Zaznaczył, że sanktuarium ma wymiar duchowy, religijny, ale też wymiar narodowy - kultywujący wartości i pamięć historyczną oraz budujący polską wspólnotę narodową. Dla niego - zaznaczył - ma też wymiar osobisty. Przypomniał, że pierwszy raz był tu 9 lat temu, jeszcze jako szeregowy pracownik IPN, gdy odsłaniał z Grzegorzem Tymińskim pomnik żołnierzy wyklętych. Dodał, że był tu także w ubiegłym roku, towarzysząc prezydentowi Andrzejowi Dudzie, gdy odsłaniał pomnik "Solidarności".

- Dziś prezydent Polski jest i będzie zawsze z wami w pielęgnowaniu narodowej pamięci, naszych wartości i tego, co dla nas najważniejsze - podkreślał.

Zaznaczył, że trzecim wymiarem są nasze relacje z USA, w których głównymi ambasadorami - jak ocenił - są przedstawiciele Polonii. Wymieniał, że łączy ich przywiązanie do niepodległości, wolności, demokracji, wolności słowa. Nawrocki przypominał, że Doylestown odwiedzali i polscy, i amerykańcy prezydenci, którzy wiedzieli, że "tutaj mogą poznać Polskę" i przekonać się, w co wierzą Polacy.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka podczas spotkania z przedstawicielami amerykańskiej Polonii Źródło: PAP/Leszek Szymański

Nawrocki chce przejść do kolejnej fazy przyjaźni

Nawrocki zauważył, że uważa za wspólne zadanie - swoje i prezydenta USA Donalda Trumpa - by kilka wieków polsko-amerykańskich relacji wprowadzać "w kolejną fazę wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej". Podkreślił, że uważa sojusz z USA za niezwykle istotny także dla bezpieczeństwa naszego kraju. Od poniedziałku prezydent rozpocznie aktywności związane z udziałem w debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma też w planach spotkania między innymi z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii, Czarnogóry i Korei, a także przedstawicielami amerykańskich firm.

