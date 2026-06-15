"Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy dwukrotnie z prezydentem Donaldem Trumpem. Do rozmów doszło przy okazji uroczystych obchodów 80. urodzin amerykańskiego przywódcy - dowiedział się korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.
Jak przekazał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, tego wieczora Karol Nawrocki odbył z Donaldem Trumpem także drugą rozmowę.
Na antenie TVN24 powiedział, że być może o treści tych rozmów dowiemy się około godziny 17 polskiego czasu, kiedy z dziennikarzami spotka się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Prezydencki minister informował na czwartkowej konferencji prasowej, że prezydent Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej", w tym również o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce.
Gala MMA na terenie Białego Domu
Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad cztery tysiące gości. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (między innymi szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.
Dodatkowo według różnych szacunków około 85-100 tysięcy śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.