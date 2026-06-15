Świat "Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem Marcin Wrona |

"Fakty" TVN: były dwie rozmowy Nawrockiego z Trumpem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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W dniu 80. urodzin Donalda Trumpa oraz w Dniu Flagi na terenie Białego Domu odbyła się gala UFC Freedom 250 z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Na galę został zaproszony prezydent Karol Nawrocki. Kamery uchwyciły, że w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem.

Jak przekazał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, tego wieczora Karol Nawrocki odbył z Donaldem Trumpem także drugą rozmowę.

Na antenie TVN24 powiedział, że być może o treści tych rozmów dowiemy się około godziny 17 polskiego czasu, kiedy z dziennikarzami spotka się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydencki minister informował na czwartkowej konferencji prasowej, że prezydent Nawrocki w Waszyngtonie będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej", w tym również o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce.

Karol Nawrocki i Donald Trump Źródło zdjęcia: Reuters

Gala MMA na terenie Białego Domu

Widowisko na terenie Białego Domu oglądało ponad cztery tysiące gości. Na widowni byli też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (między innymi szef Mety Mark Zuckerberg). Dużą część widzów stanowili wojskowi.

Dodatkowo według różnych szacunków około 85-100 tysięcy śledziło walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Jacquelyn Martin / POOL Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: ALEX BRANDON/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: ANNABELLE GORDON/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: WIN McNAMEE/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: KENT NISHIMURA/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SAUL LOEB / POOL Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/EVAN VUCCI / POOL Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: Jacquelyn Martin/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: SAUL LOEB/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP Gala MMA z okazji urodzin Donalda Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: EVAN VUCCI/EPA/PAP

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